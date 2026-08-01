Delitev točk na štajerskem derbiju

icon-chevron-right 1 20 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor Luka Kotnik







































Štajerski derbi prvakov iz Celja in znova ambicioznejšega Maribora tudi z donedavnim celjskim kapetanom Žanom Karničnikom je obetal veliko. Celjani, ki so tokrat pogrešali kaznovanega napadalca Armandasa Kučysa, so iskali sploh prvo zmago v tej sezoni, Maribor, ki je bil brez poškodovanih Marka Španringa, Alija Reghbe in Luke Mlakarja ter Jean Michaela Serija, ki po vrnitvi s svetovnega prvenstva vadi po posebnem programu, pa nadaljevanje niza neporaženosti. Maribor je bil nekoliko boljši v prvem, Celje pa v drugem polčasu, tako da se je tekma kar pravično končala z delitvijo plena. Mariborčani so s petimi točkami drugi na lestvici za Nafto, Celje je s tekmo manj sedmo. Izbranci Darka Milaniča so tekmo v Celju odlično odprli in povedli že v tretji minuti. Jan Mlakar je nastavil žogo Žigi Repasu, ki je zadel z natančnim strelom s 17 metrov. Maribor je od začetka narekoval ritem igre, bil konkretnejši, Mlakar pa je v 12. minuti zapravil drugo lepšo mariborsko priložnost.

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Pozneje so bolj zadihali tudi Celjani, v 20. minuti prek Marka Zabukovnika prišli do prvega omembe vrednega strela, v 29. pa je svojega prvega sprožil Karničnik, ki je kot naslednji poskrbel za nekaj dela celjskega vratarja Žana-Luka Lebana. Zabukovnik je v 35. minuti po kotu z glavo streljal malce previsoko, medtem ko je malce pozneje na drugi strani Tio Cipot z roba kazenskega prostora kar dobro meril, a se je izkazal celjski čuvaj mreže. V 44. bi lahko Mlakar podvojil mariborsko prednost, a je zgrešil iz osrčja kazenskega prostora. Domači strateg Vito Campelos je na začetku drugega polčasa v igro poslal nekdanjega branilca Maribora Pijusa Širvysa ter tudi Maria Kvesića. Njegova ekipa je obetavno začela drugi del, v 54. minuti tudi zadela okvir vrat prek Rudija Požega Vancaša. V 59. minuti je tudi Maribor prišel do svojega prvega strela v tem delu igre, Claude Goncalves pa je bil premalo natančen. Minuto zatem je Campelos osvežil še napad z Andrejem Kotnikom in Yayo Dukulyjem, v 62. pa sta prav Dukuly in Kotnik poskrbela za izvrstno priložnost za izenačenje, a je slednji zadel prečko iz bližine.

Celjski nogometaši so z boljšo igro v drugem polčasu štajerskega derbija zasluženo prišli do točke proti Mariboru (1:1). FOTO: Luka Kotnik

Tudi Milanič je povlekel določene kadrovske poteze: Behar Feta, Žan Jevšenak in Luka Zahović so dobili priložnost, toda v 70. minuti je bil v glavni vlogi Bradley M'Bondo, ki je v zadnjem trenutku prekinil nevarno akcijo Celjanov. Pri teh je bil na klopi tudi novinec oziroma povratnik Benjamin Verbič, ki pa tokrat še ni dobil priložnosti za igro. V 79. minuti pa so njegovi soigralci le zasluženo prišli do izenačenja. Po Kvesićevi podaji z desne strani je z glavo zadel Darko Hrka. Štiri minute pozneje so v drugem polčasu prevladujoči domačini še enkrat zadeli, a je bil Veton Tusha v prepovedanem položaju. Že v 91. minuti je bil Isaac Tshipamba praktično sam pred Lebanom, a slabo sprejel žogo in tako zapravil zadnjo veliko priložnost obračuna. Prva liga Telemach, 3. krog, izid: Celje - Maribor 1:1 (0:1)

Hrka 79.; Repas 3.

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