Domžalčani z igralcem manj do remija proti Celjanom

Obračun sosednjih moštev na prvenstveni lestvici, petih Domžal in šestega Celja, se je na koncu končal z 1:1. Izbranci Dušana Kosičaso imeli od 40. minute igralca več, številčno prednost so izkoristili v 66. minuti prek Daria Vizingerjain vodili do 81. minute, ko je za ekipo Simona Rožmanazadel Matej Podlogar. V prvem polčasu ekipi nista pokazali veliko, igra je večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma. Domača je sprožila dva strela, gostujoča pa sploh nobenega. V 15. minuti je do udarca prišel Podlogar, ki je meril v daljši kot, z obrambo pa se je izkazal Matjaž Rozman. Precej manj nevaren je bil v 22. minuti Shamar Nicholson, ki je poskusil z glavo.

Za nekaj več razburjenja je v 40. minuti poskrbel sodnik Roberto Ponis, ki je pokazal drugi rumeni karton Tilnu Klemenčiču zaradi nevarnega starta nad Mitjo Lotričem. Prvo rumeno opozorilo je domžalski branilec prejel tri minute prej. Za Celjane je prvič na tekmi v 46. minuti streljal Lotrič, ki je meril mimo desne vratnice.

Po uri igre so Celjani prevzeli vajeti igre v svoje roke in zaigrali bolj podjetno. V 63. minuti jim je veselje preprečila vratnica, ki jo je zatresel Rudi Požeg Vancaš. Tri minute kasneje so varovanci Kosiča lepo izigrali domžalsko obrambo, večino dela je opravil rezervist Rok Štraus, ki je nase navlekel Gabra Dobrovoljca, nato pa s podplatom podal nazaj do Daria Vizingerja, ki je zadel v spodnji desni kot vrat nemočnega Ajdina Mulalićaza svoj prvi gol v sezoni. Gosti so bili blizu drugemu golu v 76. minuti, ko je Požeg Vancaš s prostega strela na kratko podal do Žana Benedičiča, ta je močno udaril po žogi in jo poslal za las mimo leve vratnice. Domžalčani so tudi z igralcem manj ogrožali celjsko vodstvo, izničili pa so jo v 81. minuti. Na levi strani se je z lepim preigravanjem izkazal Senijad Ibričić, ki se je prebil mimo dveh celjskih nogometašev, nato pa podal pred gol do Podlogarja. Ta je nekoliko nerodno skušal streljati, v prvo ni bil uspešen, žogo je ustavil med nogama, v drugo pa je zadel žogo in jo poslal v gol gostujoče ekipe.

Izidi, 16. krog PLTS:

Domžale - Celje 1:1 (0:0)

Podlogar 81.; Vizinger 66.



Odigrano že včeraj:

Mura- Gorica 1:0 (1:0)

Maribor- Triglav 4:1 (1:1)