Delius odrezal Prosinečkega in Rudonjo

O tem, da utegne Robert Prosinečki tik pred začetkom evropske sezone zapustiti klop zmajev, se je šušljalo že dlje časa. Sedaj pa je prvi mož kluba Adam Delius to tudi potrdil. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, je imel Prosinečki "nerealne" zahteve glede poletnih okrepitev, očital pa mu je tudi pomanjkanje zanimanja za delo z mladimi nogometaši.

"V zadnjih mesecih so nastala nesoglasja med vodstvom kluba in trenerjem. Njegov cilj je imeti 24 reprezentantov in osvajati prvenstva, a poslovna plat je nekaj povsem drugega. Ko sem prišel v klub, je bilo na pogodbi 53 nogometašev, to smo morali skrčiti, sedaj jih je 25. Pomembno je bilo, da dvignemo kvaliteto in zadržimo stroške na ravni kot prej," je pojasnil Delius. "Naša glavna naloga je usklajevanje stroškov in kakovosti. Za to je zadolžen direktor Igor Barišić."

Nato se je Delius posvetil sporu s Prosinečkim. Očital mu je, da je nadaljevanje trenerske službe pogojeval s prihodom točno določenih nogometašev, ki pa niso bili v načrtih kluba. To pa po njegovih besedah še ni bilo vse.

"Vprašal sem ga, kdo je najboljši nogometaš selekcije U17. Tega ni vedel, ker ga mladi nogometaši sploh niso zanimali. Poznam ga in zdi se mi, da trenerski štab ni imel istega interesa kot klub. Trenerja sem izbral jaz, zato moram prevzeti odgovornost nase," je nadaljeval nemški poslovnež.