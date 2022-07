Delius: Riera je novi trener, v ekipo pa se vrača Ziljkić

" Javnosti sporočili tudi, da je novi trener Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana postal Albert Riera , ki bo skupaj s svojimi sodelavci predstavljen članski ekipi. Prva poteza, ki jo je sprejel, je ta, da se je ekipi spet priključila naša številka 77 – Almedin Ziljkić . Ziljkić je bil toplo sprejet s strani soigralcev in že trenira skupaj z njimi," med drugim v sporočilu za javnost trdi predsednik ljubljanske Olimpije Adam Delius .

" Vse, kar se je dogajalo v zadnjih 14 dneh, je imelo svoj razlog. Toda o tem kot predsednik Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana ne bom več govoril. Vse je bilo že povedano. Razhodi nikdar niso lepi. Klub bi se trenerju in njegovim pomočnikom rad zahvalil za opravljeno delo. V prihodnosti vsem želimo le vse najboljše ," dodaja prvi mož zmajev.

"Kar zadeva naše Green Dragonse, bi jih rad opomnil, da je pred nekaj meseci klubu grozil izpad v peto ligo. Stopil sem pred njih in se z njimi pogovoril. Nisem reagiral kljub škodi, ki so jo počeli klubu. Kljub neprijetnim besedam nisem umaknil svoje dlani. Dogovorili smo se, da se bomo redno pogovarjali o naših potezah. Besedo bom držal. Nismo v peti ligi. Namesto tega se skupaj borimo za Olimpijo in uvrstitev Evropo," zaključuje Adam Delius.