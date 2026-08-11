Delius znova pompozno napovedoval in navijačem ponudil 'rešitev'

Celje vs Olimpija FOTO: Luka Kotnik

Štiri tekme, tri točke, štiri prejeti goli in en dosežen zadetek. To so klavrne številke ljubljanske Olimpije na začetku letošnje sezone. Zmaji so v novo tekmovalno leto krenili z dodobra prevetreno zasedbo, ki pa se je očitno znova izkazala za brco v temo vodilne garniture, ki je v zadnjem obdobju glavna tarča najbolj zvestih zelenih privržencev. Na zadnjih dveh srečanjih so navijači skupine Green Dragons predstavili oba člana ljubljanskega "cirkusa", direktorja Igorja Barišića in predsednika kluba Adama Deliusa. Slednji se je očitno čutil dolžnega, da poskusi vsaj delno sanirati škodo, ki sta jo skupaj z glavnim "pajdašem" povzročila v zadnji sezoni in začetku letošnje. V uvodu izjave je bil izredno razumevajoč in še enkrat napovedal pompozno vrnitev Olimpije, o kateri so navijači slišali že neštetokrat: "Odkrito povedano razumem nezadovoljstvo med navijači in tudi med Green Dragons. Če želiš svojo ekipo videti na vrhu, so trenutni rezultati sramotni. Se pa bomo odzvali! Lahko napovem, da bomo v zaključku prestopnega roka zelo aktivni," je povedal Nemec, ki misli očitno v Ljubljano pred koncem prestopnega roka pripeljati nove moči. Če bodo te na nivoju Luisa Perea ali pa Marvina Cunija, se zmajem ne obeta boljše nadaljevanje sezone.

Green Dragons FOTO: David Valant

Navijačem ponudil "rešitev" za težave

Po katastrofalni sezoni, pred katero sta Delius in Barišić napovedovala "najboljšo Olimpijo v zgodovini," sta se oba odgovorna znašla na tnalu ljubljanskih navijačev, predvsem članov skupine Green Dragons. Ti so na zadnjih dveh tekmah jasno povedali, kaj si mislijo o garnituri, ki je njim ljubi klub pripeljala do trenutne situacije. Kot velikokrat so bili določeni člani v svojih kritikah preveč osebni, a njihovo sporočilo je še kako legitimno. Na gnev navijačev se je Delius odzval tudi v uradni izjavi: "Kar zadeva osebne napade, ti niso sprejemljivi. Vedno sem stopil in še vedno stopam pred navijače ter sem poskušal zagovarjati tudi neprimerno vedenje skupine Green Dragons. Green Dragons so 12. igralec na igrišču in tega se dobro zavedam," je povedal Nemec in v nadaljevanju ponudil "rešitev" za Olimpijine težave. "Če želijo spremembe, ker trenutno ni želenih rezultatov, je rešitev pravzaprav preprosta. Če Green Dragons želijo, da prodam klub, naj mi predstavijo slovenskega podjetnika, ki je pripravljen prevzeti Olimpijo, plačati kupnino, poleg tega vsako leto pokriti milijonske stroške in se po vsakem porazu pustiti žaliti. Enako seveda velja za tujega vlagatelja. To je zelo preprosto," je izjavil Delius. Njegovih besed ljubljanski navijači, še posebej v luči forme njihove ekipe, ne bodo pospremili z razumevanjem.

Adam Delius in športni direktor zmajev Necat Aygun FOTO: Damjan Žibert

Prodaja kluba ne pride v poštev

Pred časom je predsednik Olimpije obelodanil, da kluba ne misli prodati za manj kot 30 milijonov evrov, vsota, ki se veliki večini nogometne javnosti pri nas zdi popolnoma nerazumna. V izjavi za klubsko spletno stran pa je potrdil, da ne namerava zapustiti slovenske prestolnice, ob tem pa si je moral seveda tudi malce polaskati: "Če Green Dragons – in to ponavljam – menijo, da je predsednik, ki je v štirih letih osvojil dva naslova državnega prvaka, pokal in se dvakrat uvrstil v Konferenčno ligo, kar se v zgodovini kluba še nikoli ni zgodilo, napačen predsednik in lastnik, je to njihovo mnenje. Dejstvo pa je, da Olimpija pred mojim prevzemom česa takega v vsej svoji zgodovini še ni dosegla." Nadaljeval pa je z besedami, s katerimi je znova napovedal povratek: "Navijačem in skupini Green Dragons lahko rečem le: mi smo Olimpija in gledamo naprej. Prestopni rok je odprt in pripeljali bomo okrepitve."

Celje vs Olimpija FOTO: Luka Kotnik

Turbulentni pravni časi za zeleno-bele

Zadnja kontroverza je zmajevo gnezdo pretresla včeraj, v glavni vlogi pa se je znašla zdaj že nekdanja finančna direktorica Tina Tkalec. "NK Olimpija je vodji financ Tini Tkalec izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi in vložila kazensko ovadbo zaradi suma goljufije. Ugotovljeno je bilo, da je Tina Tkalec iz Olimpije na goljufiv način odtujila izjemno visoke denarne zneske. Zato je bila vložena kazenska ovadba. Celoten obseg goljufije in krog vpletenih oseb se trenutno podrobno preiskujeta. Preiskava sega tudi v preteklost. Ker je bila Tina Tkalec zaposlena že pred našim prevzemom, v času Milana Mandarića, se preverjajo tudi pretekla leta. Preiskava bo razširjena tudi na nekdanje zaposlene, saj je po slovenskem pravu pri goljufiji mogoče preverjati dogodke za 20 let nazaj. Nekdanji lastnik in predsednik, gospod Mandarić, je z Olimpijo izgubil 25 milijonov evrov? Zneski, ki so bili odtujeni z goljufivim ravnanjem, pripadajo klubu. Zato bo preverjen vsak primer in marsikdo bo morda slabo spal..." je povedal Delius.

Tokrat je bil na tapeti Igor Barišić. FOTO: David Valant