Nogomet

Delni lastnik rdečih vragov miren: Amorim potrebuje tri leta

Manchester, 09. 10. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
5

Ruben Amorim je Manchester United vodil na natanko 50 tekmah, od tega pa dobil le 21 obračunov. Med angleško elito je na 34 dvobojih vknjižil 37 točk, kljub skromni statistiki pa delni lastnik kluba Sir Jim Ratcliffe še zmeraj verjame v Portugalca.

Ruben Amorim
Ruben Amorim FOTO: AP

Čez dober mesec bo natanko eno leto, odkar je na klop Manchester Uniteda sedel Ruben Amorim, ki za zdaj vsekakor ni izpolnil visokih pričakovanj nogometne javnosti. Številni so bili v tem času že nekajkrat prepričani, da so portugalskemu trenerju na Otoku šteti dnevi, glede na zadnje izjave delnega lastnika pa kaže, da Benjamin Šeško v bližnji prihodnosti ne bo dobil novega trenerja.

Sir Jim Ratcliffe je v pogovoru za The Times med drugim spregovoril prav o Amorimu. "Za njim ni najboljša sezona. V treh letih mora dokazati, da je odličen trener. To je moje mnenje. Mediji tega ne razumejo in pričakujejo takojšnji uspeh," je povedal britanski milijarder. 72-letni kemijski inženir in poslovnež ima v lasti slabih 30 odstotkov kluba in nadzoruje vse glavne nogometne odločitve.

Sir Jim Ratcliffe
Sir Jim Ratcliffe FOTO: Profimedia

Manchester United bo postal 'najbolj dobičkonosen klub na svetu'

Rdeči vragi so septembra v izjavi za javnost sporočili, da so izgubo v poslovnem letu do junija 2025 zmanjšali s 130 na 38 milijonov evrov. To je sledilo dvema valoma odpuščanj, v katerih je službo izgubilo več kot 400 ljudi, med njimi številni dolgoletni zaposleni. Ratcliffe je bil na ta račun deležen številnih kritik. Ukinil je tudi dolgoletne ugodnosti, kot so brezplačna kosila za klubsko osebje.

"Stroški so bili previsoki, organizacija je bila preveč napihnjena. Dobil sem veliko kritik zaradi brezplačnih kosil, vendar meni še nihče ni dal brezplačnega kosila. Lani smo imeli najvišje prihodke v zgodovini. Dobiček je bil drugi najvišji doslej. Ti rezultati se bodo še izboljšali. Manchester United bo po mojem mnenju postal najbolj dobičkonosen nogometni klub na svetu," je še povedal Ratcliffe.

nogomet manchester united ruben amorim
Naslednji članek

Čeferin presenetil: Nuno Mendes je najboljši nogometaš na svetu ta hip

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
09. 10. 2025 12.50
Tvoja škrtost je razlog, da ni načevljal najslabšega trenerja v vsej zgodovini Man utd. Statistiko ina podobno kot trener iz 30. let prejšnjega stoletja, ki jih je spravil v drugo ligo.
ODGOVORI
0 0
Sir Oliver
09. 10. 2025 12.40
Ej bogatun, daj meni tri leta časa za pol manj plače. ManU bo prvi.
ODGOVORI
0 0
soxx
09. 10. 2025 12.38
+1
Ni še dobil zastonj kosila? Hm, mislim, da so mu zaposleni v njegovih številnih podjetjih podarili kar veliko brezplačnih kosil. Oseba, ki ima v žepu 25 milijard evrov prav gotovo do njih ni prišla z dobrodelnostjo in dobrohotnostjo do svojih zaposlenih...
ODGOVORI
1 0
Trembalajek
09. 10. 2025 12.28
Če Sir pravi, da Amorim potrebuje tri leta, bo že držalo. Vendar navijači nimajo toliko časa in potrpljenja. Zato bo najbolje, da ga Sir za ta tri leta prestavi trenirat žensko ekipo. Tako bo volk sit in koza cela.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
09. 10. 2025 12.02
+1
Odpravnina mora biti kr fejst visoka 😂
ODGOVORI
1 0
