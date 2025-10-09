Delni lastnik rdečih vragov miren: Amorim potrebuje tri leta

Čez dober mesec bo natanko eno leto, odkar je na klop Manchester Uniteda sedel Ruben Amorim, ki za zdaj vsekakor ni izpolnil visokih pričakovanj nogometne javnosti. Številni so bili v tem času že nekajkrat prepričani, da so portugalskemu trenerju na Otoku šteti dnevi, glede na zadnje izjave delnega lastnika pa kaže, da Benjamin Šeško v bližnji prihodnosti ne bo dobil novega trenerja.

Sir Jim Ratcliffe je v pogovoru za The Times med drugim spregovoril prav o Amorimu. "Za njim ni najboljša sezona. V treh letih mora dokazati, da je odličen trener. To je moje mnenje. Mediji tega ne razumejo in pričakujejo takojšnji uspeh," je povedal britanski milijarder. 72-letni kemijski inženir in poslovnež ima v lasti slabih 30 odstotkov kluba in nadzoruje vse glavne nogometne odločitve.