Delni lastnik rdečih vragov miren: Amorim potrebuje tri leta

Čez dober mesec bo natanko eno leto, odkar je na klop Manchester Uniteda sedel Ruben Amorim, ki za zdaj vsekakor ni izpolnil visokih pričakovanj nogometne javnosti. Številni so bili v tem času že nekajkrat prepričani, da so portugalskemu trenerju na Otoku šteti dnevi, glede na zadnje izjave delnega lastnika pa kaže, da Benjamin Šeško v bližnji prihodnosti ne bo dobil novega trenerja.
Sir Jim Ratcliffe je v pogovoru za The Times med drugim spregovoril prav o Amorimu. "Za njim ni najboljša sezona. V treh letih mora dokazati, da je odličen trener. To je moje mnenje. Mediji tega ne razumejo in pričakujejo takojšnji uspeh," je povedal britanski milijarder. 72-letni kemijski inženir in poslovnež ima v lasti slabih 30 odstotkov kluba in nadzoruje vse glavne nogometne odločitve.
Manchester United bo postal 'najbolj dobičkonosen klub na svetu'
Rdeči vragi so septembra v izjavi za javnost sporočili, da so izgubo v poslovnem letu do junija 2025 zmanjšali s 130 na 38 milijonov evrov. To je sledilo dvema valoma odpuščanj, v katerih je službo izgubilo več kot 400 ljudi, med njimi številni dolgoletni zaposleni. Ratcliffe je bil na ta račun deležen številnih kritik. Ukinil je tudi dolgoletne ugodnosti, kot so brezplačna kosila za klubsko osebje.
"Stroški so bili previsoki, organizacija je bila preveč napihnjena. Dobil sem veliko kritik zaradi brezplačnih kosil, vendar meni še nihče ni dal brezplačnega kosila. Lani smo imeli najvišje prihodke v zgodovini. Dobiček je bil drugi najvišji doslej. Ti rezultati se bodo še izboljšali. Manchester United bo po mojem mnenju postal najbolj dobičkonosen nogometni klub na svetu," je še povedal Ratcliffe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.