Delodajalci brez milosti do Arde Turana: plačal bo 376.000 evrov kazni

Osramočeni Turan (desno) zapušča carigrajsko policijsko postajo, kamor so ga poklicali na zaslišanje.

Poročali smo že o (novih) težavah turškega nogometaša Arde Turana, potem ko se je v domačem Carigradu v enem od nočnih klubov stepel s pevcem Berkayem Sahinom, mu zlomil nos in se mu v eno od lokalnih bolnišnic prišel opravičit s pištolo. Turški mediji so poročali celo o strelih, ki naj bi poškodovali zgolj fotokopirni stroj, zato naj bi posojenemu članu španske državne in pokalne prvakinje Barcelone grozila kar dvanajstinpolletna zaporna kazen.

Po zaslišanju na eni od carigrajskih policijskih postaj je Turanov trenutni delodajalec, prvoligaš Istanbul Basaksehir, ostro kaznoval nekdanjega reprezentanta, ki bo moral plačati 2,5 milijona turških lir (približno 376.000 evrov). Tožilstvo Turana obtožuje namernih poškodb, kršenja vsesplošne varnosti, nedovoljenega posedovanja orožja in spolnega nadlegovanja.

Do nadaljnjega ostaja v klubu

"Naš upravni odbor se je 15. oktobra ob 19.30 sestal na izrednem sestanku, kjer je bila edina točka na dnevnem redu naš nogometaš Arda Turan. V povezavi z njim smo sprejeli več odločitev," je prek uradne spletne strani sporočil prvoligaš, za katerega je nekaj časa igral tudi občasni slovenski reprezentant Rajko Rotman.

"Želimo sporočiti, da se dejanja, o katerih govorijo v medijih v povezavi z našim nogometašem, ki je imel tri dni premora zaradi reprezentančnih akcij, nikakor ne skladajo z etiko in profesionalnim konceptom nogometnega kluba. Po tem, ko je primer prešel v roke sodstva, želimo v skladu z našo pravico do sprejemanja odločitev in dodatnih ukrepov javno sporočiti, da smo mu izrekli kazen v višini 2,5 milijona lir. Dokler odločitev sodstva ne bo pravnomočna, bo nogometaš nadaljeval z izpolnjevanjem svojih profesionalnih obveznosti,"še sporočajo iz kluba, ki se trenutno nahaja na visokem drugem mestu na lestvici domačega prvenstva.

