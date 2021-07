Deloitte: Koronska finančna kriza močno prizadela evropski nogomet

'Malo verjetno, da bo večina klubov uspela preživeti'

Direktor revizijskega oddelka v Delloitu Jean-Marc Mickeler je tudi vodja finačnega regulatornega telesa v francoskem nogometu Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG). Mickeler je nedavno na francoski televiziji opozarjal o stanju nogometa v deželi aktualnih svetovnih prvakov:"Brez velike injekcije obstoječih delničarjev je malo verjetno, da bo večina klubov uspela preživeti sezono 2021/22."

Dejstvo je, da trenutno finančno stanje francoskega nogometa ni posledica zgolj pandemije covid-19, ampak tudi let neodgovornega vodenja klubov. Vrhunec nespametnih odločitev je bil dogovor vodilnih mož v najboljši francoski ligi (Ligue 1) s ponudnikom športnih prenosov Mediapro. V želji, da se približajo finančno bolj uspešnim Premier ligi, Bundesligi, La Ligi in Serie A so podpisali pogodbo za pravice do prenosa 80 % tekem prve francoske lige za takrat zelo privlačnih 780 miljonov Eurov od sezone 2020/21 naprej. Ligue 1 je prejela zgolj eno plačilo v znesku 152 miljonov Eurov. Preostalih sredstev Mediapro ni bil zmožen izplačati. Tako so Francozi po letih uspešnega sodelovanja s televizijsko mrežo Canal + ostali brez sredstev za prenos svojih tekem.