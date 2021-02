Dembele in Messi zrežirala pomembno zmago Barce nad Sevillo

Nogometaši Barcelone so po zaslugi golov Ousmana Dembeleja in Lionela Messija prišli do izjemno pomembne zmage v 25. krogu španske La Lige. Na vedno zahtevnem gostovanju na Sanchez Pizjuanu so z 2:0 na derbiju kroga premagali Sevillo.

icon-expand Ousmane Dembele FOTO: AP Barcelona se je s 16. zmago sezone resda z dvema tekmama več od Atletica colchonerosom približala na vsega dve točki zaostanka (55/53). Blaugrana je (vsaj začasno) prehitela večnega rivala, zasedbo Real Madrida (52 točk, tekma manj). Sevilla ostaja na četrtem mestu z 48 točkami. Za Katalonce zmaga na derbiju zagotovo pomeni veliko dozo samozavesti, potem ko so v Ligi prvakov pred enajstimi dnevi doživeli hladen tuš na tekmi s PSG-jem. Nato je sledil še nepričakovan remi s Cadizom, z visoko zmago nad Elchejem in uspehom na zahtevnem derbiju s Sevillo, za katerega sta poskrbela Ousmane Dembele z golom v prvem in Messi z zadetkom v drugem polčasu, pa se je samozavest blaugrane znova močno dvignila. La Liga, 25. krog: Sevillla –Barcelona 0:2(0:1)

Dembele 29.; Messi 85. icon-link Statistika tekme Sevilla - Barcelona (0:2) FOTO: Sofascore.com Eibar – Huesca 1:1 (0:0)

