Dembele in Ruiz za 15. pokalni naslov PSG-ja

Nogometaši PSG-ja so tako prišli do domačega dvojčka, saj so bili znova najboljši tudi v prvenstvu. To je bila zanje 15. pokalna lovorika, medtem ko Lyon ostaja pri petih.

Pokalna lovorika pa jim bo verjetno v slabo uteho, saj so znova ostali brez tako želene lovorike v Ligi prvakov, kjer jih je v polfinalu ugnala Borussia Dortmund. Za nameček je bila to zadnja sezona za Kyliana Mbappeja, ki se poslavlja od Parižanov. Kje bo nadaljeval kariero, še ni znano.

Pokalni finale pa so žal zaznamovale tudi neljube scene, ko so navijači obeh klubov med seboj obračunali na enem od avtocestnih počivališč pred tekmo.