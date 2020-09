Dembele jezi tudi novega trenerja: spet zamudil na trening Barcelone

Dnevnik MARCA je v ponedeljek na svoji spletni strani poročal o tem, da je Ousmane Dembelespet zamudil na trening članske ekipe Barcelone. Sodeč po posnetkih televizije Cuatroje Dembele na območje klubskega centra na zahodnem obrobju Barcelone zapeljal ob 10.15, zadnja ura za prihod pa je bila točno ob 10.00. Novi trener Barcelone Ronald Koemanod igralcev namreč zahteva zbor že eno uro pred začetkom treninga, ki je bil na sporedu ob 11. uri.

"Dembele je že imel disciplinske težave in je na trening že v tej sezoni zamudil več kot enkrat, tako pa je bilo tudi v prejšnjih sezonah,"je zapisala MARCA, ki se spominja morda najodmevnejšega primera Dembelejeve netočnosti še pod taktirko Ernesta Valverdejaiz sezone 2018/19, ko je doma zaspal in izpustil praktično ves trening.

Odigral 75 (uradnih) tekem v treh letih

"Koeman je strog trener, ki daje velik poudarek na disciplino in na dogovore v ekipi. Za ekipo se mu zdi ključno, da se ohranja in spoštuje red ter postavljene smernice," dodajajo madridski kolegi.

23-letni Dembele je vse od prestopa iz Borussie Dortmund, ki ji je Barcelona leta 2017 plačala kar 138 milijonov evrov za usluge Francoza, podlegel že številnim poškodbam in zbral vsega 75 nastopov v vseh tekmovanjih (19 golov in 16 podaj). Vsaj deloma naj bi k temu prispeval neprofesionalen način življenja, ki vključuje tudi prehrano, Koeman pa ga je na uvodnem obračunu nove sezone proti Villarrealu (4:0) v igro poslal v drugem polčasu. Obračun so v napadu začeli njegov rojak Antoine Griezmann, povratnik v klub Philippe Coutinhoter junaka dvoboja, šele 17-letni napadalec Anssumane Fati, ki je dosegel dva gola, in kapetan ter rekorder kluba po številu golov Lionel Messi. Argentinec je odigral prvo uradno tekmo po tem, ko je bil več tednov blizu tega, da klub zapusti, uspešno pa je izkoristil enajstmetrovko.