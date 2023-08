Dembele odslej v dresu PSG-ja

Kar se je v zadnjih dnevih napovedovalo, bo kmalu postalo tudi uradno. Francoski nogometaš Ousmane Dembele bo po šestih letih zapustil Barcelono in se preselil na Park princev. Barcelona bo s prodajo zaslužila okoli 50 milijonov evrov, 26-letnik pa bo podpisal pogodbo do junija 2028.

Dembele je svojo kariero začel v Rennesu, od koder se je leta 2016 za 35 milijonov evrov preselil k dortmundski Borussii. V nemški Bundesligi je odigral le eno sezono, odlične predstave v črno-rumenem dresu pa so vodilne može Barcelone prepričale v to, da so ga leta 2017 za 140 milijonov evrov pripeljali na Camp Nou. Dembelejevo katalonsko obdobje je bilo zaznamovano s številnimi poškodbami, na račun katerih je 26-letnik v dresu blaugrane odigral le 185 tekem in sodeloval pri 83 zadetkih.