Nogomet

Dembele potrdil, da bo do finala Lige prvakov pripravljen

Pariz, 21. 05. 2026 18.06 pred eno minuto 1 min branja 0

A.M.
Ousmane Dembele

Zadnji dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele je minuli vikend začutil bolečino v nogi in predčasno sklenil zadnjo ligaško tekmo sezone. Francoz je zdaj potrdil, da poškodba ni resna ter da bo do 30. maja, ko je na sporedu finale Lige prvakov, pripravljen za igro.

"Na zadnji tekmi sem se ob bolečini ustrašil, ampak lahko povem, da mi gre dobro in da bom do finala Lige prvakov zdrav. Upam, da se trener takrat odloči, da me uvrsti v postavo," je sporočil Ousmane Dembele, ki je imel to sezono precej težav z zdravjem.

Kljub temu so se Parižani še drugič zapored prebili do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, kjer jim bo nasproti stal londonski Arsenal. Klub iz francoske prestolnice bo napadal svojo drugo (zaporedno) trofejo v Ligi prvakov, njihov nasprotnik pa v svoji klubski vitrini nima še nobene pomembne evropske lovorike.

Stavnice v finalu več možnosti za zmago pripisujejo Parižanom, ki so lani dokazali, da se na finalni tekmi lahko zgodi karkoli. Takrat smo spremljali enosmerni promet proti vratom milanskega Interja, ki je bil na obračunu sezone ponižan z rezultatom 5:0.

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran v soboto, 30. maja, ob 18. uri. Spektakel si boste lahko ogledali na programu POP TV.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

