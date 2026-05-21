Dembele potrdil, da bo do finala Lige prvakov pripravljen

"Na zadnji tekmi sem se ob bolečini ustrašil, ampak lahko povem, da mi gre dobro in da bom do finala Lige prvakov zdrav. Upam, da se trener takrat odloči, da me uvrsti v postavo," je sporočil Ousmane Dembele, ki je imel to sezono precej težav z zdravjem.

Kljub temu so se Parižani še drugič zapored prebili do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, kjer jim bo nasproti stal londonski Arsenal. Klub iz francoske prestolnice bo napadal svojo drugo (zaporedno) trofejo v Ligi prvakov, njihov nasprotnik pa v svoji klubski vitrini nima še nobene pomembne evropske lovorike.