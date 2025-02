Dembele s hat-trickom PSG popeljal do zmage v Brestu

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 20. krogu francoske lige gostovali pri Brestu. Parižani, ki so še neporaženi, so slavili s 5:2 in imajo sedaj kar 13 točk prednosti pred drugouvrščeni Marseillom. Temu za ovratnik diha Monaco, saj se je z zmago nad Auxerrom ob tekmi manj z njim točkovno izenačil.