Dembele v težavah: zavrnil zdravniške preglede, spal na letališču in odletel v Senegal

Mladi Francoz pa je storil nekaj neverjetnega. Kot poroča španskiEl Chiringuito, naj bi Dembele zavrnil zdravniške preglede po tekmi, saj je imel namen z bratom konec tedna preživeti v Senegalu pri družini, morebiten odhod v bolnišnico pa bi pomenil, da bi zamudil zgodnji jutranji let. Da je mera polna, se je 22-letni napadalec na letališče namenil takoj po tekmi, tam pa spal kar na enemu izmed foteljev, saj ni želel tvegati, da bi zamudil let.

Po petkovem porazu v Bilbau, ko je tekmo z izjemnim zadetkom v 89. minuti odločil Aritz Aduriz , imajo Ernesto Valverde in preostanek strokovnega štaba katalonskega kluba na pladnju nove težave. Poškodbi Luisa Suareza , ki bo Urugvajca od nogometnih zelenic oddaljila več tednov, lahko zdaj španski strateg prišteje še eno, saj se je na San Mamesu poškodoval tudi Ousmane Dembele .

Barcelona zgodbe za zdaj še ni zanikala, a naj bi se Dembele zaradi laganja zdravniški ekipi hudo zameril Valverdeju. Barcelonin zdravnik Xavi Yanguas je namreč po tekmi Dembeleja vprašal, če še vedno čuti bolečino v zadnji stegenski mišici, kar naj bi mu Francoz zanikal. Ko se je v ponedeljek pojavil na treningu, pa napadalec zaradi težav z mišico ni zmogel opraviti osnovnih vaj z žogo. Dodatni pregledi so pokazali poškodbo, zaradi katere naj bi Dembele izpustil slab mesec dni. Po Lionelu Messiju in Luisu Suarezu, ki vsak celita svojo poškodbo, Phillipu Coutinhu, ki je odšel na posojo v Bayern, zdaj Valverdeju kot edina napadalno usmerjana igralca ostaja Antoine Griezmann in Carles Perez. Odzval pa se je zastopnik mladega francoskega napadalca, ki je dejal, da naj bi Dembele menil, da gre preprosto za krč. "Po petkovem obračunu je Ousmane mislil, da gre zgolj za krče, nič več. Zato tudi ni poiskal zdravniške pomoči."