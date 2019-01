Denar je nogometa vladar: V 2018 šest milijard evrov za prestope

Delež najmočnejših svetovnih klubov je pri tej številki izjemno velik - zgolj 31 najbogatejših klubov od skupno 849, kolikor jih je sodelovalo v mednarodnih prestopih, je za okrepitve zapravilo po več kot 40 milijonov evrov skupno so na trgu ti klubi poskrbeli za 56,3-odstotni finančni delež pri prestopih. Glavnina vseh poslov je bila v Evropi, saj so klubi pod okriljem evropske zveze Uefe poskrbeli za 78,2 odstotka celotnega zneska prestopov.

Angleži v 'minusu'

Najboljše razmerje med tem, koliko so klubi zapravili in koliko so s prodajo igralcev dobili, ima Francija (408 milijonov evrov, najslabše pa Anglija, ki je bila leta 2018 v globokem minusu: angleški klubi so zapravili eno milijardo evrov več, kot so dobili za prestope igralcev v svojih klubih, še poroča STA.

Prvič doslej je Fifa pripravila ločeni poročili za finančno leto prestopov za moški in ženski nogomet. Številka 6,15 milijarde evrov se nanaša le na moški nogomet, medtem ko so v ženskem lani zaznali 696 prestopov na mednarodni ravni, v katere je bilo vključenih 614 igralk iz 72 držav. Skupna vrednost vseh teh prestopov pa je bila v primerjavi z moškim izjemno majhna, slabih pol milijona evrov.