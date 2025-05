Denarne nagrade Uefe: PSG na vrhu, kaj pa Celje in Olimpija?

Pred vrati je največja tekma letošnje nogometne klubske sezone, na kateri se bosta za trofejo Lige prvakov udarila PSG in Inter. Pred sobotnim spektaklom so v javnost prišli podatki o milijonskih zneskih, ki so jih za evropske uspehe v aktualni sezoni prejeli klubi. Največ je zaenkrat zaslužil PSG, jih bo Inter po finalnem obračunu prehitel?