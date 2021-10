Denis Glushakov me je v Himkiju sprejel, kot si ne bi mislil, Ačimovića spoštujemo vsi

Na Bledu je perspektivni branilec v zanimivem in sproščenem pogovoru predstavil zakulisje življenja v glavnem mestu največje države na svetu, kjer je pri Himkiju vse poskrbljeno za to, da so nogometaši osredotočeni zgolj na treninge in tekme, spregovoril je o mladi reprezentanci in želji, da obleče majico A-reprezentance, dotaknil pa se je tudi Lige prvakov in predstavil mnenje o nujnosti dobre atmosfere v slačilnici Paris Saint-Germaina za končno slavje med elito.

Ljubljančan je v zadnjem času v neverjetni formi. Kljub temu, da gre za osrednjega branilca, je mladi izbrani vrsti pomagal z dvema zadetkoma – z glavo je bil uspešen že proti Andori za zmago, med strelce se je vpisal tudi proti Angliji na stadionu, kjer je praktično začel resno nogometno pot. Ravno v Celju je namreč Dušan Stojinović preživel zaenkrat najbolj plodna nogometna leta, v rumeno-modrem dresu je odigral 101 tekmo in se veselil naslova državnega prvaka.