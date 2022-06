Depay v zadnji minuti poskrbel za zmago Nizozemske

Za Oranje je prvi zadel Noa Lang , ki je v 17. minuti prikazal izvrstno nogometno spretnost, saj je kot na vrtiljaku zavrtel dva branilca in zadel v desni spodnji kot Wayna Hennesseya . Le šest minut kasneje so Nizozemci povišali na 2:0. Po nekoliko srečnem odbitku je bil prvi pri žogi Cody Gakpo in jo z desnico pospravil v mrežo Valižanov.

Nizozemci niso dolgo vodili z dvema zadetkoma prednosti, saj so nogometaši Walesa v 26. minuti žogo ukradli na sredini igrišča in izpeljali hiter protinapad, ki ga je zaključil Brennan Johnson. Ko je vse že kazalo na zmago Nizozemcev, sta že v sodnikovem podaljšku v kazenskem prostoru domačinov trčila Tyrell Malacia in Connor Roberts. po posredovanju VAR-a so Valižani dobili enajstmetrovko, ki jo je izvedel kdo drug kot Gareth Bale. Wales je bil le dve minuti oddaljen od še kako pomembne točke v boju za obstanek v skupini tri A lige, a so Nizomeci v zadnji minuti izvedli hiter napad, ki ga je z dolgo podajo začel kar vratar Jasper Cillessen, zaključil pa Barcelonin Memphis Depay.