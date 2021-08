Depay z zvitim strelom poskrbel, da so tri točke ostale na Camp Nouu

Nogometaši Barcelone so povedli že v drugi minuti tekme, ko je Sergi Roberto zadel praktično iz prve akcije blaugrane. Z leve strani je podajal Jordi Alba, žogo je preskočil Martin Braithwaite, iz neposredne bližine pa je sicer iz težkega položaja ob branilcu mojstrsko zadel Roberto za vodstvo Barce z 1:0. A vodstvo domačinov ni trajalo dolgo, saj je že v 19. minuti odgovoril napadalec Getafeja Sandro Ramirez. Žoga je po seriji hitrih in kratkih podaj med nogometaši Getafeja prišla do Ramireza, ki je z roba kazenskega prostora odlično zaključil mimo Barcinega vratarja Marca-Andreja Ter Stegna. Memphis Depay, poletna okrepitev blaugrane, pa je poskrbel, da so Katalonci na odmor odšli z vodstvom. Nizozemec, za katerega je to bil drugi gol v La Ligi, je z leve strani s krasnim 'varanjem' in močnim strelom med dvema branilcema Getafeja presenetil vratarja Davida Sorio s poskusom na bližnjo vratnico.

Na začetku drugega polčasa je bil Getafe zelo blizu drugega zadetka: najprej je z natančnim strelom poskusil Jakub Jankto, a se je z obrambo izkazal Ter Stegen. Sledila je nova nevarna akcija gostov, a Carles Alena, sicer nekdanji nogometaš blaugrane, na šestih metrih oddaljenosti od Barcinih vrat ni uspel priti do strela v kazenskem prostoru. V 60. minuti je sledila nova nevarna akcija Getafeja, ki se je tokrat zaključila tudi z nevarnim strelom: srbski vezist Nemanja Maksimović je z roba kazenskega prostora silovito sprožil, toda preveč po sredini vrat, tako da je vratar Barce Ter Stegen njegov sicer močan poskus uspel ukrotiti. Barcelona je mrežo Getafeja (znova) zatresla v 83. minuti, a je bil Sergio Busquets (podajalec) pri zadetku Ronalda Arauja v prepovedanem položaju. Getafe je do konca še poskušal priti do izenačenja, a so bili ti poskusi jalovi, tako da so se Katalonci razveselili sedme točke sezone. Zmagi nad Real Sociedadom in remiju z Athleticom Bilbaom so dodali še zmago nad Getafejem, za katerega je to bil še tretji zaporedni prvenstveni poraz.

Izid:

Barcelona – Getafe 2:1 (2:1)

Roberto 2., Depay 30.; Ramirez 19.