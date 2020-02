Depresivni Pele zaradi 'sramu' noče zapustiti hiše

Pele je v zadnjih letih prestal kar nekaj operacij, ki pa njegovega zdravstvenega stanja niso pretirano izboljšale. Ker ne more hoditi brez hodulje oziroma pomoči drugih, tudi ne zapušča svojega doma ‒ tudi zato, ker naj bi se svoje šibkosti sramoval, je razkril sin enega najboljših nogometašev vseh časov Edinho.

"Precej je krhek. Prestal je operacijo kolka in ni prestal primerne oziroma idealne rehabilitacije,"je za TV Globo povedal Edinho. "Zato ima te težave s premikanjem in to je povzročilo nekakšno depresijo. Predstavljajte si: on je kralj, vedno je bil tako občudovan, danes pa ne more niti dobro hoditi. Sram ga je, ne želi ven, da bi ga videli, ne želi praktično ničesar, kar vključuje zapuščanje hiše. Zelo je bojazljiv in zaprt vase."

Kmalu bo upihnil 80. svečko

Pele je še vedno edini nogometaš s tremi naslovi na svetovnih prvenstvih, večino kariere pa je preživel v vrstah Santosa in v 70. letih prejšnjega stoletja nekaj časa nastopal tudi za klub New York Cosmos. Oktobra bo dopolnil 80 let in težave s kolkom ga mučijo že nekaj časa, po številnih operacijah pa lahko hodi le s pomočjo hodulje. V zadnjih tednih oziroma mesecih so ga v javnosti videli tudi na vozičku.

Edinho je tudi dodal, da se je z očetom sporekel, ker ni opravil primernih terapij, ki bi jih po zadnji operaciji moral. Aprila je Pele nekaj časa preživel tudi v bolnišnici American v Parizu, kjer pa se je zdravil zaradi vnetja sečil. Poleti bosta Mednarodna nogometna zveza in Brazilska nogometna zveza skupaj z navijači po vsem svetu proslavili 50. obletnico Pelejevega rekordnega tretjega naslova s svetovnih prvenstev, ki ga je leta 1970 z reprezentanco Brazilije osvojil na nepozabnem mundialu v Mehiki. Tam so "karioke" po mnenju nekaterih nogometnih poznavalcev igrale celo z najboljšo reprezentanco vseh časov.