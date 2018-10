Der Spiegel: Vsi dokazi zoper Ronalda so legitimni in resnični

"Ne obstaja niti en pravi razlog, da ne bi verjeli avtentičnosti pridobljenih dokazov zoper g. Cristiana Ronalda. Glede na to, da 'Der Spiegel' že desetletja številni uvrščajo med najbolj ugledne evropske časnike, pred vsako objavo skrbno preverimo resničnost podatkov, s katerimi razpolagamo. Konkretno v zadevi Cristiano Ronaldo – Kathryn Mayorga so stvari bolj ali manj jasne: obstajajo številni dokumenti, ki med drugim potrjujejo besede Ronaldovega odvetnika Petra Christiansena, da se je nogometaš slabo leto dni po posilstvu denarno pogodil z žrtvijo. Zato njihove trditve o prirejenosti dokazov nikakor ne držijo," so dejali pri Der Spieglu, ki je bil sploh prvi medij, ki je javnosti posredoval novico o domnevnem Ronaldovem posilstvu omenjene Američanke.



Pri nemškem časniku nadalje trdijo, da so v vsem tem času pridobili ogromno novih dokumentov z različnih virov, ki potrjujejo njihovo poročanje. "Nenazadnje smo se najbolj osredotočili na izpraševanje Ronaldove odvetniške službe, med katerim je nogometaš priznal, da naj bi Mayorgova med spolnim napadom izrekla besedi 'ne' in 'stop'. V omenjenem poročilu se Ronaldovo pričevanje v številnih podrobnostih ujema z Mayorginim, zato obtožbe z njihove strani na naš račun ocenjujemo za bizarne in smešne."