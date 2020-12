Derbi kroga pripadel Tottenhamu, ki ostaja na vrhu Premier League

Pod prvi gol se je podpisal JužnokorejecHeung-Min Son, ki je povlekel s sredine igrišče, opazil, da mu Arsenalova obramba pušča preveč prostora, pogledal, kje stoji vratar Bernd Leno in z desnico uprizoril pravcato mojstrovino s strelom z velike razdalje. Tik pred iztekom prvega polčasa je hitro izpeljan protinapad izkoristil Harry Kane – lepo ga je s podajo našel Son –, ki je z levico nato mojstrsko in filigransko natančno poslal žogo v vratnico Arsenalovih vrat, od katere se je žoga odbila v Lenovo mrežo. Pred 11. krogom vodilni Tottenham je tako na odmor odšel z udobnim vodstvom 2:0. V drugem polčasu sta mreži mirovali, tako da se je Mourinhova četa razveselila izjemno pomembne zmage na domačem stadionu, kjer so znova pozdravili nekaj gledalcev.

Leicester prekinil črni niz

Nogometaši Leicestra so tekmo z zadnjeuvrščenim Sheffield Unitedom izkoristili za prekinitev črnega niza, ki je trajal vse od 8. novembra, ko so doma premagali zasedbo Wolverhamptona. Nato so v angleški Premier League lisjaki izgubili dve tekmi, v Ligi Evropa pa so 'le' remizirali z Brago in presenetljivo izgubili z Zorjo Lugansk. Tudi tokrat sicer varovanci Brendana Rodgersa niso blesteli, zmago je v drugem polčasu šele v 90. minuti zagotovil izkušeni napadalec Jamie Vardy. S tem je sicer kronal močno terensko prevlado lisjakov. Sheffield United ostaja edina ekipa v aktualni sezoni Premier League, ki še ni zmagala.

Izidi:

West Bromwich - Crystal Palace 1:5 (1:1)

Sheffield United - Leicester 1:2 (1:1)

Tottenham- Arsenal 2:0 (2:0)