Maribor se bo želel vrniti, Olimpija na nadgraditi dve zaporedni zmagi

Kluba sta se v prejšnji sezoni v ligi dvakrat razšla z neodločenim izidom ter s po eno zmago. A moštvi sta spremenjeni, v obeh taborih je nekaj novincev, prav tako nekaj težav. Nenazadnje je Maribor izgubil na gostovanju v Sežani z 1:3 in precej medlo predstavo, Olimpija pa je pod vodstvom Dina Skenderja po bledem začetku dvakrat zapovrstjo zmagala, vse bolj pa v ospredje prihaja novinec Đorđe Ivanović, od katerega tudi največ pričakujejo.

Maribor ima za mnoge dovolj dobro ekipo, a niti novi strateg Mauro Camoranesi je še ni uigral. Tudi v napadu je predvsem v Sežani manjkalo idej, kljub temu, da imajo vijolični na voljo Jasmina Mešanovića, Jana Mlakarja, Marcosa Tavaresa, Aljošo Matkain druge. Ne pa več Luke Zahovića, ki je odšel na Poljsko.

"Premajhna zbranost v napadu, premajhna zbranost v obrambi. Rezultat pa je pokazatelj tega, kar se je dogajalo,"se je na poraz v Sežani ozrl Denis Klinar, ki na derbi kljub temu gleda pozitivno: "To je tekma, da se z dobro predstavo vrnemo na pravo pot in izboljšamo vtis o začetku sezone. Zavedamo se, da moramo narediti vse, da pripeljemo tekmo v našo korist in izrazimo kakovost, ki jo imamo."