Derbi na Anfieldu: Šeško začenja na klopi, United vodi

London, 19. 10. 2025 17.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.M.
Komentarji
6

Nedeljski dan osmega kroga angleškega prvenstva sta odprla Tottenham in Aston Villa. Slednji so bili uspešnejši in slavili z rezultatom 3:1. Za domače je v 5. minuti zadel Rodrigo Bentancur, za goste pa sta mrežo zatresla Morgan Rogers v 37. minuti in Emiliano Buendia v 77. minuti. Pravkar je na sporedu še obračun med Liverpoolom in Manchester Unitedom, pri katerem Benjamin Šeško tekmo začenja na klopi. Rdeči vragi so sicer šokirali Anfield že v 2. minuti, ko je zadel Bryan Mbeumo.

nogomet premier league manchester united sesko
KOMENTARJI (6)

kor22
19. 10. 2025 18.27
-2
Rupija od nogometasa, zarad njega smo izpaldi
ODGOVORI
1 3
Kolllerik
19. 10. 2025 18.41
Če bi kdo Šešku znal podat, bi blo tudi fajn, ane....
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
19. 10. 2025 17.49
+4
Nima sreče Šeško.
ODGOVORI
4 0
Panter 63
19. 10. 2025 18.12
+0
Kako to misliš nema sreče? Ima boljših od njega in zato ne igra. Prosto po Prešernu.
ODGOVORI
2 2
korcula1
19. 10. 2025 18.29
+1
Cunha je boljši? Dva dotika z žogo,oba izgubil,tretji pa strel 5 m mimo
ODGOVORI
1 0
the kop
19. 10. 2025 17.31
+0
Ajde united razbijte ta patetični liverpool!!
ODGOVORI
2 2
