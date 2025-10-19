Derbi na Anfieldu: Šeško začenja na klopi, United vodi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Nedeljski dan osmega kroga angleškega prvenstva sta odprla Tottenham in Aston Villa. Slednji so bili uspešnejši in slavili z rezultatom 3:1. Za domače je v 5. minuti zadel Rodrigo Bentancur, za goste pa sta mrežo zatresla Morgan Rogers v 37. minuti in Emiliano Buendia v 77. minuti. Pravkar je na sporedu še obračun med Liverpoolom in Manchester Unitedom, pri katerem Benjamin Šeško tekmo začenja na klopi. Rdeči vragi so sicer šokirali Anfield že v 2. minuti, ko je zadel Bryan Mbeumo.
