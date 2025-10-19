Derbi na Anfieldu: Šeško začenja na klopi, United vodi

Nedeljski dan osmega kroga angleškega prvenstva sta odprla Tottenham in Aston Villa. Slednji so bili uspešnejši in slavili z rezultatom 3:1. Za domače je v 5. minuti zadel Rodrigo Bentancur, za goste pa sta mrežo zatresla Morgan Rogers v 37. minuti in Emiliano Buendia v 77. minuti. Pravkar je na sporedu še obračun med Liverpoolom in Manchester Unitedom, pri katerem Benjamin Šeško tekmo začenja na klopi. Rdeči vragi so sicer šokirali Anfield že v 2. minuti, ko je zadel Bryan Mbeumo.