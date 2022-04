Derbi na Etihadu ni dal zmagovalca, City ohranil točko prednosti pred Liverpoolom

Na glavni tekmi 32. kroga angleške Premier lige sta se na Etihadu pomerila Manchester City in Liverpool. Po izjemni tekmi polni priložnosti, sta se konkurenta za naslov prvaka razšla brez zmagovalca (2:2). Na ostalih nedeljskih tekmah pa so slavila tri domača moštva. Brentford je v dvoboju londonskih klubov ugnal West Ham United z 2:0, z enakim rezultatom je Norwich City premagal Burnley, Leicester City pa je z 2:1 odpravil Crystal Palace.

Tekmo so bolje otvorili domači nogometaši, ki so se odločili za pritisk od prve minute dalje. Že v peti minuti se jim je to obrestovalo, ko je z roba kazenskega prostora streljal Kevin De Bruyne. Belgijčev je močno sprožil z levico in zadel nogo Joëla Matipa od katere se je žoga odbila za hrbet Alissona Beckerja. Že nekaj minut kasneje so bili znova nevarni meščani, ko je v nasprotnikovem kazenskem prostoru padel Gabriel Jesus in zahetval enajstmetrovko, a je Anthony Taylor zgolj odmahnil z roko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Liverpoolčani niso dolgo ostali dolžni in so že v 13. minuti vrnili udarec. Levi bočni branilec Redsov Andy Robertson je lepo podal v Cityjev kazenski prostor desnemu bočnemu branilcu Trentu Alexander-Arnoldu, ki je žogo lepo zavrnil do Dioga Jote, Portugalec pa je žogo s stelom iz prve stisnil pod telo nemočnega Edersona. Domači vratar se je nato v 23. minuti močno poigral s krvnim pritiskom domačh navijačev, ko je žogo tik ob lastni golovi črti v zadnjem trenutki izbil pred utekajočim Joto.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Priložnosti so se vrstile tako na eni kot na drugi stranin in preden je ura odbila pol ure tekme je do lepe priložnosti znova prišel De Bruyne, ki pa je tokrat s strelom z desico le oplazil zunanjo vratnico Alissonovega gola. Podobno je nekaj minut kasneje uspelo tudi Joau Cancelu, ki je prav tako meril nekaj centimetrov preveč levo. Pritisk Cityja se je znova obrestoval v 37. minuti, ko je Jesus opravičil umestitev v začetno enajsterico. Po odbitem kotu je do žoge prišel Cancelo in izvrstno podal v Liverpoolov kazenski prostor, kamor je ravno ob pravem trenutku vtekel brazilski napadalec, ki je žogo prek rojaka Alissona in ob pomoči prečke poslal v Liverpoolov gol.

icon-expand Gabriel Jesus in Alisson Becker FOTO: AP

Gabriel Jesus, ki je bil v začetno enajsterico premierligaške tekme uvrščen prvič po prvem januarju letos, je na petih domačih tekmah, ki jih je v svoji karieri odgiral proti Liverpoolu, dosegel prav toliko zadetkov.

Tik pred koncem prvega polčasa je imel priložnost izid poravnati Jota, a se je prepozno odločil za strel in Aymericu Laporteju omogočil uspešno posredovanje. Francoski branilec bi nato skoraj zadel že v naslednjem napadu domačih, a je zadel zgolj vratnico, tako ali tako pa je videoposnetek pokazal, da je bil ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju. Polčas je kot kaže zelo prav prišel gostujočim nogometašem, ki so se na zelenico vrnili kot prerojeni in že v prvem napadu prišli do izenačenja. Lepo akcijo Redsov sta kronala Mohamed Salah z natančno podajo in Sadio Mane z zvrstnim zaključkom z desnico, ob katarem je bil Ederson nemočen. Že nekaj minut kasneje je so bili znova nevarni gostje, za katere je zapretil Jota, ki pa je predložek preusmeril le v roke Alissona.

icon-expand Sadio Mane zadeva Edersonu FOTO: AP

Na visok tempo so se počasi privadili tudi Meščani, ki so nato začeli tekmo obračati v svojo korist. Najprej je do ivzrstne priložnosti prišel Jesus, ki je preigraval v nasprotnikovemu kazenskemu prostoru in nato s kakšnim osih metrov sprožil z levico, a je njegov poskus blokirala gostujoča obramba. V 64. minuti ppa so že tretjič na tekmi povedli domači nogometaši. De Bruynejevo podajo v prostor je izkoristil hitri Raheem Sterling, ki je sam stekel proti Liverpoolovemu golu in s strelom po tleh premagal brazilskega vratarja v golu Liverpoola. Veselje domačih pa je bilo le kratkotrajno, saj so sodniki zadolženi za VAR sporočili, da je bil angleški napadalec jamajških korenin za las prehiter.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na drugi strani je nato zapretil Salah, ki je z z anj tipičnim stelom zadel Laporta in zaradi - po njegovo - posredovanja z roko, zahteval najstrožjo kazen. Počasni posnetek je pokazal, da je žoga Cityjevega branilca zadela v bok in ne v roko in igra se je nadaljevala. Za Salahom se je še enkrat v lepi priložnosti znašel City, a se je strelec prvega gola Jesus iz težkega položaja odločil za strel namesto za podaje vtekajočima Sterlingu in De Bruyneju. Oba stratega Pep Guardiola in Jürgen Klopp sta poskusila ustvariti razliko z menjavami, španski strateg je v igro poslal Riyada Mahreza in Jacka Grealisha, Nemec pa Luisa Diaza in Nabyja Keitaja, a se to ni zgodilo. Še najbližje zadetku je bil v 90. minuti Mahrez, ki je iz prostega strela zadel zgolj vratnico, mreži pa sta do konca mirovali in v boju za zmago v angleškem prvenstvu vse ostaja enako kot pred derbijem na Etihadu.

icon-expand Salah si je ob tem strelu zaželel enajstemtrovko, a je žoga Laporta zdela v bok FOTO: AP

Guardiola in Klopp sta se tako na 23. medsebojnem obračunu že sedmič razšla brez zmagovalca, ob tem pa sta oba ostala pri osmih zmagah. Liverpool na zadnjih petih tekmah na Etihadu ni zmagal (trije remija in dva poraza). V tem nizu so prejeli kar 14 zadetkov in nikoli niso uspeli mreže ohraniti nedotaknjene, še več: nazadnje je Liverpool na Etihadu mrežo ohranil nedotaknjeno februarja 2010, ko se je tekma končala brez zadetkov. City po 31 odigranih tekmah in 74 zbranih točkah ostaja na vrhu Premier lige, Liverpool pa se s točko manj nahaja na drugem mestu in še ohranja možnosti za osvojitev jubilejnega 20. naslova v prvi angleški ligi.

icon-link Statistika tekme Manchester City - Liverpool FOTO: Sofascore.com

V malem londonskem derbiju je Brentford z 2:0 ugnal četrtfinaliste Lige Evropa West Ham United. Domačo ekipo je v uvodnih minutah prvega polčasa v vodstvo popeljal Bryan Mbeumo, po dobri uri tekme pa je usodo gostov zakoličil lani najboljši strelec angleške druge lige Ivan Toney. Leicester City, ki se v letošnji premierligaški sezoni ne znajde najbolje in bo bržkone ostal brez evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni je z 2:1 ugnal visokoleteči Crystal Palace, ki jo je na začetku tedna zagodel Arsenalu (3:0), prihodnji vikend pa Londončane čaka igranje v polfinalu angleškega FA pokala. Za lisjake sta v polno zadela Ademola Lookman in Kiernan Dewsbury-Hall, za Palace pa je zadetek upanja dosegel Wilfried Zaha, ko je po dobri uri igre pospravil odbitek po obranjeni enajstmetrovki, ki jo je izvedel sam.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na pomembni tekmi v bitki za obstanek pa je zadnjeuvrščeni Norwich City, ki mu že pošteno gori pod nogami, premagal osemnajstouvrščeni Burnley, ki je minuli konec tedna po štirih zaporednh porazih le zabeležil zmago proti Evertonu. Kanarčki so po zaslugi Pierra Lees Melouja, ki je zadel v deveti minuti in Teemuja Pukkija, ki je zadel v 86., prišel do prve ligaške zmage po 21. januarju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izidi 32. kroga, nedelja, 10. april: Brentford - West Ham 2:0 (0:0) Leicester City - Crystal Palace 2:1 (1:0) Norwich City - Burnley 2:0 (1:0) Manchester City - Liverpool 2:2 (2:1)