Derbi rapsodija Uniteda, ki znova sanja naslov

Na Old Traffordu je po neslavnem slovesu Cristiana Ronalda zavel nov veter, kar so rdeči vragi potrdili z izjemnim preobratom (2:1) na mestnem derbiju proti Cityju. Aktualni prvaki so do 78. minute še vodili, potem pa sta Bruno Fernandes in Marcus Rashford v razmaku štirih minut poskrbela za eksplozijo navdušenja na Old Traffordu. Vragi so po peti zaporedni prvenstveni zmagi le še točko za mestnimi tekmeci, ki zasedajo drugo mesto.

icon-expand Rezervist Jack Grealish je zadel z glavo za vodstvo Cityja, a zadnja beseda je pripadla nogometašem Uniteda. FOTO: AP Erik ten Hag na klopi domačih je z izbiro udarne enajsterice ponudil nov namig, da se Harry Maguire verjetno poslavlja od rdečih vragov. Kapetan kluba namreč ni začel v prvi postavi, namesto njega pa je v osrčju obrambe zaigral kar levi bočni branilec Luke Shaw. Prva priložnost se je v 11. minuti ponudila Brunu Fernandesu, ki se mu je odprl prostor na desni strani, potem ko so gostje izgubili žogo na svoji polovici. Portugalec je z močnim nizkim strelom meril proti daljši vratnici, a bil pri tem za približno meter premalo natančen. Obrambi vragov je na uvodu uspelo odlično izolirati Erlinga Haalanda, ki je bil popolnoma odrezan od igre. Šele v 24. minuti se je Norvežan prvič znašel v omembe vredni situaciji, ko je bil njegov strel v kazenskem prostoru blokiran. icon-link Statistika tekme Manchester United – Manchester City FOTO: Sofascore.com City je imel pričakovano več posesti žoge, priložnosti pa so v prvem delu pripadle vragom. V 34. in 37. minuti je po levi strani dvakrat nevarno zapretil Marcus Rashford. Najprej je angleški reprezentant zaobšel tudi vratarja Edersona, vendar mu iz neugodnega položaja ni uspelo dovolj dobro zaključiti. V drugem poskusu pa mu je veselje z dobro intervencijo preprečil prav brazilski vratar. Tik pred koncem prvega polčasa, ki še zdaleč ni navdušil, saj je bilo v igri obeh moštev kar nekaj previdnosti, je z velike razdalje sprožil Kyle Walker. Njegov strel je šel za kak meter mimo leve vratnice Davida de Gee, ki mu v 45 minutah ni bilo treba niti enkrat posredovati. icon-expand Erik ten Hag je lahko navdušen nad tem, kar so na mestnem derbiju pokazali njegovi varovanci. FOTO: AP Guardiola zadel s svojo edino zamenjavo V začetku drugega polčasa smo spremljali podoben ritem kot v prvem. Več posesti so imeli gostje, a še naprej niso prihajali do pravih priložnosti. Zato se je Pep Guardiola v 57. minuti odločil za prvo spremembo, nerazpoloženega Phila Fodna je nadomestil Jack Grealish. Odločitev katalonskega strokovnjaka se je izkazala za zadetek v polno, saj je Grealish le tri minute po vstopu poskrbel za prvi gol na tekmi. Sijajen predložek mu je poslal Kevin De Bruyne, angleški vezist pa je bil v domačem kazenskem prostoru najvišji in je z glavo premagal nemočnega De Geo. Prejeti zadetek je presekal krila dotlej razpoloženim vragom. Vragi v štirih minutah od pekla do raja Videti je bilo, da je domači četi zmanjkalo energije za pozitiven rezultat, dokler ni v 78. minuti srečanje prelomil za mnoge sporen zadetek Bruna Fernandesa. Casemiro je s podajo v prostor zaposlil Marcusa Rashforda, ki je bil v globokem prepovedanem položaju, zato je žogo pametno prepustil Fernandesu, ki je pritekel iz drugega plana. Portugalski vezist je nato hladnokrvno premagal Edersona. Glavni sodnik Stuart Attwell je najprej na signalizacijo pomočnika gol razveljavil, a si je nato premislil in na Old Traffordu se je vse začelo znova. icon-expand Bruno Fernandes je v 78. minuti izenačil na 1:1 FOTO: AP City lovi Arsenal, a mu za ovratnik že diha mestni tekmec Po prejetem golu je City odločno šel po zadetek za zmago, a bil v naslednjem napadu še enkrat kaznovan. Fernandes je odlično našel rezervista Alejandra Garnacha na levi strani, ta pa je po preigravanju kot na pladnju serviral osamljenemu Rashfordu, na katerega je povsem pozabil Manuel Akanji. Do konca je ostalo pri izidu 2:1 in povsem zasluženi zmagi rdečih vragov, ki po skromnem uvodu v sezono sedaj zasedajo visoko tretje mesto in so le točko za svojimi mestnimi tekmeci. Vodi Arsenal, ki ima ob tekmi manj pet točk naskoka pred Cityjem. Bruno: Končno smo videti kot ekipa "Že pred tekmo sem rekel, da smo sedaj končno videti kot ekipa. Pred časom je vsak gledal zgolj nase, sedaj pa ste se lahko prepričali, kakšno ekipo nam je uspelo ustvariti. Tudi po prejetem golu smo ostali skupaj in do zadnjega verjeli v uspeh. Na koncu smo bili za to nagrajeni," je po veliki zmagi na mestnem derbiju povedal eden od junakov Bruno Fernandes. O svojem – za mnoge spornem – zadetku, je dodal: "Bil sem obrnjen proti golu, zato je Marcus videl, da sem v boljši poziciji. Prepustil mi je žogo in uspel mi je dober strel. V trenutku zadetka ne jaz ne on nisva vedela, ali je kdo od naju v prepovedanem položaju."