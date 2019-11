Zamenjal Ronalda, nato pa odločil derbi z AC Milanom - Paulo Dybala

Dybala je bil junak derbija med Juventusom in Milanom.

Tako domači nogometaši Juventusa, ki jim v tej sezoni poveljuje Maurizio Sarri, kot gostujoči nogometaši Milana, ki jih je oktobra prevzel Stefano Pioli, so v prvem polčasu streljali s slepimi naboji. Stara dama je prevladovala pri posesti žoge (54:46), a več strelov okvir vrat so si priigrali rossoneri (3:2). Milan je bil nevaren predvsem v zaključku prvega polčasa, ko sta se v lepih priložnostih znašla Krzysztof Piatek in Theo Hernandez. Obakrat se je z obrambo izkazal vratar Juventusa Wojciech Szczesny. Za Juve bi lahko že v 15. minuti zadel Gonzalo Higuain, a je tedaj ob strelu argentinskega napadalca dobro posredoval Gianluigi Donnarumma.

TEKMA

V drugem polčasu je Sarri znova – tako kot na tekmi Lige prvakov v Moskvi – iz igre potegnil prvega zvezdnika ekipe Cristiana Ronalda, ki naj bi imel nekaj težav z s kolenom. Namesto Portugalca je priložnost za igro že v 55. minuti dobil Paulo Dybala, kasneje pa sta pri Stari dami vstopila še Douglas Costa in Adrien Rabiot. In prav Argentinec Dybala je uspel zatresti mrežo Milana v 77. minuti tekme, ko je sprejel žogo na robu kazenskega prostora, nato pa preigravanju z desnico natančno matiral Donnarummo za vodstvo Juventusa z 1:0. To je bil tudi končni izid tekme v Torinu. Juventus je tako vpisal še deseto ligaško zmago, nasploh pa je v tej sezoni pod vodstvom Sarrija na uradni tekmi še neporažen.

Izid:

Juventus - AC Milan 1:0 (0:0)

LESTVICA