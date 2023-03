Derbi začelja Bravu, zmaga nad Gorico prišla po kar dvanajstih tekmah

Nogometaši Brava so zadnjo zmago v prvenstvu zabeležili 6. novembra, na novo so morali čakati kar 12 tekem. Vmes so se znašli v boju za obstanek, mu pa lahka zmaga proti Gorici, neposrednemu tekmecu, da dodatni veter v tem boju. Derbi začelja je imel dva različna polčasa, v prvem ni bilo veliko razburjenja, v drugem pa se je začel z golom Gorice, vendar je Ljubljančanom s precej boljšo igro v nadaljevanju uspel preobrat.

Edino pravo priložnost v prvem delu je zapravil Beno Selan, ki je v gneči v kazenskem prostoru prišel do strela, toda žoga je zletela čez gol.

V 47. minuti pa so se razveselili goriški navijači. Tako kot prejšnji krog v Sežani so Novogoričani na začetku drugega dela prišli v vodstvo, po podaji Filipa Brekala iz prostega strela je z glavo vodilni zadetek dosegel Nejc Mevlja.

Če so vrtnice v Sežani prednost zadržale do konca, pa jim to v Ljubljani ni uspelo. Bravo je ponovil dobro igro iz drugega polčasa tekme med tednom proti Mariboru, za kar je bil tudi nagrajen.

Za prvi gol rumene ekipe v 54. minuti ima veliko zaslug David Flakus Bosilj, ki je na desni strani kazenske prostora lepo sprejel žogo, jo zavrnil v sredino, kamor je pritekel Martin Kramarič in z močnim strelom poslal žogo pod prečko.

V 62. minuti bi Flakus Bosilj lahko tudi sam dosegel zadetek, vendar je bil po podaji Selana z desne strani nespreten, toda njegovo napako je dve minuti pozneje popravil Tamar Svetlin, ki je bil natančen s strelom od daleč.

Kramarič je s prostega strela zadel vratnico, domači so imeli nato še nekaj priložnosti, Kramarič in Svetlin sta bila ves čas nevarna, a izid se ni več spremenil.

V naslednjem krogu po reprezentančnem odmoru bo Bravo gostoval v Kopru, Gorica bo gostila Maribor.