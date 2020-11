Derbi začelja Aluminiju, Gorica že šest krogov brez zmage, poraz Celja

Novogoričani so povedli v šesti minuti, ko je odbito žogo s približno 20 metrov v mrežo poslal Aleksandar Bjelica. Pred tem je Luka Janžekovič moral posredovati po prostem strelu Gorana Cvijanovića. Zatem pa je v domači vrsti nase začel opozarjati Alen Krajnc. Najprej je v deseti minuti sprožil od daleč, a Uroš Likar ni imel težjega dela. Je pa Krajnc do novega strela prišel v 23. minuti, ko je s 15 metrov malce z desne ukanil novogoriškega vratarja. Isti igralec je bil nevaren tudi v 34. minuti, ko je dvakrat zapovrstjo streljal iz bližine, obakrat pa se je izkazal Likar. Tik pred koncem polčasa so še enkrat zagrozili Novogoričani, najprej je sprožil Bjelica, Janžekovič je žogo odbil, nato pa iz bližine Tinetu Kavčiču žoge ni uspelo usmeriti v vrata, ampak jo je poslal čez prečko.

Po mirnejšem začetku drugega dela je v 55. minuti dvoboj s Krajncem znova dobil Likar, ki je obranil njegov strel z dobrih desetih metrov. Kidričani so v teh trenutkih malce pritisnili in med drugim po strelu Luke Petka z glavo oplazili prečko. V 62. minuti je na drugi strani do novega strela prišel Cvijanović, a je bil tudi njegov poskus preslab za spremembo izida. Zato pa je dovolj dobrega v naslednjem napadu spet sprožil Krajnc, ki je v osrčju kazenskega prostora unovčil podajo Dohyun Kima z leve strani. V 72. minuti je pri Gorici poskusil tokratni rezervist Etien Velikonja z roba kazenskega prostora, toda Janžekovič je bil na mestu, v 89. pa je zgrešil še en rezervistTjaš Begić. Že v sodniškem dodatku je Likar obranil nevaren strel Jureta Matjašiča.

Nov poraz prvakov

Nogometaši ljubljanskega Brava so v 14. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Celje z 2:1 (1:1). Bravo je po šestih tekmah le prišel do nove zmage in prekinil niz dveh porazov, junak tekme je bilMustafa Nukić, ki je tako državnim prvakom Celjanom prizadejal šesti poraz v sezoni. Ljubljančani so se na lestvici Celjanom približali na točko, oboji pa so še vedno v spodnjem delu prvenstvene lestvice.

Ljubljančani in Celjani so v prvem polčasu imeli vsak svoja obdobja, uvodoma so bili konkretnejši domači, ki so bili nevarni predvsem v 19. in 20. minuti, obakrat je poskusil Mustafa Nukić iz bližine in obakrat je bil na mestu Matjaž Rozman. V 23. minuti je iz bližine zgrešil še David Brekalo, prav ta pa je bil nesrečnež v 29. minuti. Takrat so gosti po prekršku Vanje Drkušića nad Jakobom Novakom prišli do najstrožje kazni. To je izvedelFilip Dangubić, Igor Vekić je žogo odbil, to pa je nato Brekalo nespretno in nesrečno poslal v lastno mrežo. V 30. minuti je sledil še en slab strel Dangubića, v 41. pa so tudi domači dobili enajstmetrovko po prekršku gostov v lastnem kazenskem prostoru. Luka Žinko je bil nato zanesljiv s strelom z bele pike. V 44. minuti pa je poskusil šeSandi Ogrinec, toda Rozman je svoje delo dobro opravil.