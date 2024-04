Derbi začelja se je končal z delitvijo točk

Ekipi sta dvoboj odprli z nekaj nepovezanimi napadi na obeh straneh, a so v uvodnih minutah nekoliko več od igre imeli domači nogometaši. So pa prvo nekoliko resnejšo priložnost imeli gostje, ko je Caio Cruz v deseti minuti z glavo po predložku meril čez gol.

Tudi v nadaljevanju pa ni bilo prave igre ne na eni in drugi strani, priložnosti so bile posledično na obeh straneh zelo redke, ekipi sta bili nenevarni pred tekmečevim golom. V 24. minuti je Janez Pišek iz prostega strela sprožil premalo natančno.

Kidričani so se malenkost bolj spogledovali s kazenskim prostorom gostov, ki so v 31. minuti prišli do zadetka, ko je po predložku Piška za 1:0 z glavo zadel Sandro Jovanović iz prvega resnejšega strela domačih.

Do konca prvega dela so bili več pri žogi Radomljani, a je do glavnega odmora ostalo pri minimalnem vodstvu domačih. Ti so sicer imeli še dve priložnosti za povišanje vodstva, poskus Bambe Sussa z glavo je bil prešibak, tako da je Emil Velić žogo brez težav ujel, Stanislav Krapuhin pa se je tik pred koncem znašel sam v kazenskem prostoru, a je z glavo meril čez prečko.