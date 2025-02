Derby d'Italia: Inter nevarnejši, Juventus učinkovitejši

Prvi polčas derbija med Juventusom in Interjem je minil v znamenju gostov, ki so bili izjemno nevarni preko Mehdija Taremija, Federica Dimarca in Denzela Dumfriesa, a zabiti niso uspeli. Torinčane je dvakrat rešil okvir vrat, v drugem polčasu so tudi oni nekajkrat zapretili in v 74. minuti uspeli zabiti. Randal Kolo Muani je po izjemnem preigravanju žogo podal do Francisca Conceicaa, ki je premagal Yanna Sommerja. Nekaj minut kasneje so bili domačini blizu drugega zadetka, Dumfries pa je žogo po strelu Teuna Koopmeinersa izbil iz golove črte. Rezultat se do konca tekme ni več spremenil.