Rezervist Yildiz zagotovil točko Juventusu na Derbyju d'Italia

Inter in Juventus sta poskrbela za poslastico, gledalci so videli polno zadetkov. Najprej je za Inter z bele pike v 15. minuti zadel Piotr Zielinski , Dušan Vlahović in Timothy Weah sta v 20. in 26. poskrbela za vodstvo Juventusa, toda gol Henriha Mhitarjana v 35. ter nova enajstmetrovka Zielinskega v 37. minuti sta tekmo spet nagnila na Interjevo stran.

Na tekmi v Monzi, kjer Črnigoj ni dobil priložnosti za igro, so vsi štirje goli padli v prvem polčasu. Mikael Ellertsson in Michael Svoboda sta goste dvakrat popeljala v vodstvo, domači pa so izenačili prek Georgiosa Kiriakopulosa in Milana Đurića. Benečanom ni uspelo unovčiti niti številčne prednosti, od 80. minute so igrali z igralcem več.

Lazio je s 3:0 odpravil Genoo, ki naj bi jo okrepil nekdanji reprezentant Mario Balotelli. Rimljani so se tako pridružili skupinici klubov s po 16 točkami (še Atalanta in Udinese). Parma in Empoli sta igrala 1:1.

Ob 20.45 bo še tekma Fiorentine in Rome.