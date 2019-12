Deschamps na čelu galskih petelinov do 2022

Francoski nogometni trener Didier Deschamps, ki je les bleus popeljal do naslova svetovnih prvakov na zadnjem mundialu 2018 v Rusiji, je podaljšal sodelovanje s francosko zvezo do leta 2022 in svetovnega prvenstva v Katarju, danes poroča francoska agencija AFP.

Didier Deschamps in varovanci po slavju na svetovnem prvenstvu v Rusiji. FOTO: AP V francoski nogometni zvezi FFF za zdaj novice še niso potrdili. Didier Deschamps, nekdanji kapetan francoske nogometne reprezentance, ki jo je leta 1998 kot igralec popeljal do svetovnega naslova pred domačimi navijači, je na čelu galskih petelinov kot selektor od poletja 2012. Odločitev, da je podaljšal sodelovanje s FFF, naj bi francoska zveza objavila na torkovi popoldanski novinarski konferenci.