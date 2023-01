Deschamps na klopi Francije do leta 2026

Vsem težavam, poškodbam in boleznim navkljub, so številni francoski navijači poraz v finalu minulega svetovnega prvenstva z Argentino označili za velik neuspeh, pri čemer se je šušljalo tudi o zamenjavi na mestu selektorja. Še najbolj glasne so bile govorice o prihodu Zinedina Zidana , kar jasno ne bi bila slaba poteza francoske nogometne zveze, a Didierja Deschampsa je doletela čast, ki so jo na klopi dvakratnih svetovnih prvakov le malokdo, če sploh kdo. 54-letnik je dobil možnost, da sam odloča o svoji usodi in se odloči, ali še želi voditi 'les bleus' tudi v nadaljevanju svoje trenerske kariere. Danes je to odločitev tudi uradno potrdil, pogodba z eno najuspešnejših reprezentanc zadnjih let pa mu poteče po svetovnem prvenstvu leta 2026.

Svetovni prvak, evropsko krono še čaka

Nekdanji obrambni vezist je kot igralec sveti gral nogometa osvojil že leta 1998 na domačih tleh, ko so Francozi na Stade de Franceu v Parizu za slavje odpravili Brazilce, no 20 let pozneje se je na vrh sveta s svojimi varovanci zavihtel še kot selektor, v Moskvi leta 2018 so Mbappe in druščina premagali Hrvaško za 2. naslov v zgodovini. Deschamps je kot igralec slavil tudi na Euru leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem, no lov na lovoriko svojega kontinenta mu dvakrat kot selektorju svoje državne reprezentance še ni uspel. Najbližje so bili trenutni svetovni podprvaki na domačem prvenstvu Stare celine, ko so v finalu klonili proti Ronaldovi Portugalski, na minulem turnirju evropske elite pa so doživeli pravo katastrofo, ko jih je po izvajanju 11-metrovk že v osmini finala izločila Švica. Zdaj bo imel Deschamps še eno priložnost, da osvoji edini naslov, ki mu kot strategu Francije še manjka.