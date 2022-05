Deset aretacij zaradi krojenja izidov nogometnih tekem na Irskem

Pod drobnogledom so tekme prve irske lige. Preiskovalci, ki so zaslišali tudi nekatere nogometaše in klubske funkcionarje, so preverili predvsem vzorec nenavadno visokih vložkov na posamezne obračune in domnevali, da so vpleteni služili predvsem po zaslugi namernih prekrškov, ki so privedli do želenih izidov.

Opazno je bilo tudi, da je v delu države neobičajno velik del navijačev stavil proti svojim ekipam. Iz tega je policija sklepala, da so vnaprej vedeli, kakšen bo razplet.

"FAI v sodelovanju z Uefo sledi ničelni toleranci do krojenja izidov," je RTE povzel odziv irske zveze. Več informacij pa na zvezi v dogovoru s policijo zaredi interesa preiskave niso razkrili.

Na policiji so za medije še enkrat izpostavili, da je nameščanje razpleta športnih dosežkov nevarno za vse ravni športa in da to lahko močno omaje ugled in zaupanje javnosti. "Na ta način se v šport vtihotapi tudi organizirani kriminal, ki tako lahko dosega ilegalne dobičke, ali pa se pere denar iz drugih zločinov," še pravijo pri policiji.