10 najdražjih prestopov letošnjega poletja

V petek se je v večini najmočnejših evropskih prvenstev zaključil poletni prestopni rok. Če smo bili v preteklosti vajeni, da je ples milijonov potekal skoraj izključno na stari celini, so se mu letos pridružili pregrešno bogati savdijski klubi. Kljub temu so za devet od 10 najdražjih prestopov poletja poskrbeli evropski predstavniki.

icon-expand Dominik Szoboszlai je hitro postal eden od "nezamenljivih" članov Liverpoolove udarne enajsterice. FOTO: AP

10. Dominik Szoboszlai iz RB Leipziga v Liverpool za 70 milijonov evrov Madžarski napadalno usmerjeni vezist še čaka na prvenec v dresu Redsov, a je nemudoma postal eden nosilcev igre kluba z Anfielda. V Premier ligi je v prvih treh krogih odigral vse minute, Jürgen Klopp pa ga zaenkrat koristi povsem na sredini igrišča, čeprav smo bili Szoboszlaia v preteklosti vajeni tudi na obeh krilnih položajih.

icon-expand Kai Havertz bo v zgodovini Chelseaja za vedno zapisan kot mož, ki je odločil finale Lige prvakov leta 2021. FOTO: AP

9. Kai Havertz iz Chelseaja v Arsenala za 75 milijonov evrov Težko bi rekli, da je Havertz v dresu Chelseaja upravičil enormna pričakovanja. Modri so leta 2020 Bayer Leverkusnu zanj plačali 80 milijonov evrov, po treh sezonah in odločilnem golu v finalu Lige prvakov pa so ga mestnemu tekmecu prepustili za vsega pet milijonov manj. Enako kot Szoboszlai tudi Havertz še čaka na svoj prvenec v majici novega kluba. Mikel Arteta mu na začetku sezone ponuja ogromno priložnosti, a 24-letnik zaenkrat še ni pokazal tistega, zaradi česar je bil pripeljan v severni del angleške prestolnice.

icon-expand Rasmusa Hojlunda smo junija spremljali v Stožicah, kjer je z dansko reprezentanco remiziral (1:1). FOTO: AP

8. Rasmus Hojlund iz Atalante v Manchester United za 75 milijonov Mladi danski napadalec je v letu in pol še tretjič menjal klub. Lani pozimi ga je Sturm Graz iz Københavna pripeljal za slaba dva milijona evrov in ga le pol sezone kasneje Atalanti prodal za desetkratnik te vsote. Potem ko je za klub iz Bergama na 34 tekmah dosegel 10 zadetkov, so si Hojlunda zaželeli na Old Traffordu, kjer – kakopak – niso varčevali z denarjem. 20-letnik zaradi poškodbe hrbta sicer še čaka na krstni nastop v majici rdečih vragov.

icon-expand Neymar je ob prihodu v Savdsko Arabijo doživel zvezdniški sprejem. Bo številne milijone upravičil na igrišču? FOTO: AP

7. Neymar iz PSG-ja v Al-Hilal za 90 milijonov evrov Tudi to poletje ni šlo brez drame, povezane z Neymarjem. Potem ko so mu navijači PSG-ja še enkrat več dali jasno vedeti, da ga v svojem klubu ne želijo več gledati, se je Brazilec pri 31 letih odločil, da svojo kariero kot številni drugi super zvezdniki nadaljuje v Savdski Arabiji. Z 90 milijoni, kolikor jih je zanj plačal Al-Hilal, je postal najdražji nogometaš v zgodovini savdijske Pro ligi. Tako kot Hojlund zaradi poškodbe še čaka na debi.

icon-expand Joško Gvardiol je bil eden najbolj izstopajočih posameznikov minulega svetovnega prvenstva. FOTO: AP

6. Joško Gvardiol iz RB Leipziga v Manchester City za 90 milijonov evrov Najdražji branilec na seznamu je s prestopom na Otok uresničil otroške sanje. Po odličnih predstavah na svetovnem prvenstvu je bilo jasno, da ga biki v Leipzigu ne bodo mogli več dolgo zadržati. Na koncu je bitko zanj dobil Manchester City, ki je tako še okrepil zasedbo, ki ji lani v Evropi ni bilo para.

icon-expand Trenutek, ko bi Randal Kolo Muani Francozom skoraj zagotovil tretji naslov svetovnih prvakov FOTO: AP

5. Randal Kolo Muani iz Eintrach Frankfurta v PSG za 95 milijonov evrov

*Pri vseh odškodninah so upoštevani podatki portala Transfermarkt.

Francoski napadalec je imel v zadnji minuti finala svetovnega prvenstva na nogi zlato priložnost, da bi galskim petelinom zagotovil drugi zaporedni naslov prvaka. Na koncu je Emiliano Martinez ubranil in po enajstmetrovkah so slavili Argentinci, vendar to ni pokvarilo dobrega vtisa, ki ga je v Katarju pustil zdaj že nekdanji napadalec Eintrachta. Vodilni možje na Parku princev lahko le upajo, da se bo s Kylianom Mbappejem ujel tako dobro kot v reprezentančnem dresu.

icon-expand Harry Kane bo Bayern poskušal vrniti na evropski prestol. FOTO: AP

4. Harry Kane iz Tottenhama v Bayern München za 100 milijonov evrov Dolgoletni talisman Tottenhama se je naveličal čakanja, da v severnem Londonu zgradijo ekipo za največje stvari. Zato je pri 30 letih "spakiral kovčke" in se odpravil v klub, ki je sinonim za največje lovorike. Na življenje na Bavarskem se je hitro privadil – na prvih treh tekmah je dosegel prav toliko zadetkov. Bo Bayern z njegovo pomočjo letos znova konkurenčen tudi v Ligi prvakov?

icon-expand Jude Bellingham je zadel na prvih treh nastopih v španskem prvenstvu. FOTO: AP

3. Jude Bellingham iz Borussie Dortmund v Real Madrid za 103 milijone evrov Glede na neverjetne vsote, ki so jih za okrepitve plačevali premierligaši, se dobrih 100 milijonov za Juda Bellinghama zdi kot izjemna kupčija. Prav tako se zdi, da bi Florentino Perez težko našel boljšega naslednika za Luko Modrića in Tonija Kroosa, katerih nogometna leta se počasi, a zanesljivo bližajo koncu.

icon-expand Moises Caicedo je zapustil Brighton, a ostal v Premier ligi. FOTO: AP

2. Moises Caicedo iz Brightona v Chelsea za 116 milijonov evrov Ko si Todd Boehly nekaj zaželi, to tudi dobi. Nič drugače ni bilo z ekvadorskim vezistom, za katerega so se močno zanimali tudi pri Liverpoolu. 116 milijonov je bilo za Redse preveč, za Chelsea pač ne. Od 21-letnika, ki je za svojo reprezentanco zbral že 32 nastopov, se sedaj pričakuje, da bo eden od stebrov "nove" ere kluba s Stamford Bridgea.

icon-expand Declan Rice je po slavju v Konferenčni ligi West Ham zamenjal za mestnega tekmeca Arsenal. FOTO: AP