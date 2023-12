Deset nogometašev, ki bi januarja lahko našli nov dom

Konec leta 2023 se neumorno bliža, z januarjem pa prihaja čas, ko bodo mnogi morali/poskušali izpolniti novoletne zaobljube. V nogometnih klubih so seznami želja in potreb za januarski prestopni rok po navadi zelo dolgi, a vsak športni direktor ima zagotovo v mislih eno ime, ki se nahaja na samem vrhu lestvice prioritet. Pripravili smo seznam desetih nogometašev, ki bi svojim potencialnim novim delodajalcem zagotovo polepšali prvi mesec novega leta.

Kylian Mbappe, PSG Začnimo pri sagi za katero zdaj že ves nogometni svet upa, da se bo končala čim prej. Kylian Mbappe se že vsaj dve sezoni javno spogleduje z Real Madridom, predsednik španskih velikanov Florentino Perez pa zagotovo ni ostal ravnodušen. Napadalčeva pogodba s PSG-jem se bo zaključila naslednje poletje, kar pomeni, da lahko prvega januarja začne pogajanja s klubi, ki se zanimajo zanj. V španskih časnikih se je že pojavila ne ravno tajna grožnja Pereza, ki naj bi od Francoza zahteval, da se čim prej odloči ali želi od naslednje sezone nositi dres Reala. Madridčani so javno dali vedeti, da PSG-ju za njegov prestop ne želijo plačati odškodnine, tako da svojega trenutnega kluba verjetno ne bo zapustil že januarja, a nič ni nemogoče. Na koncu koncev se vodilni možje pariškega kluba dobro zavedajo, da ga lahko izgubijo brez odškodnine. Mogoče jih bo to dejstvo pognalo v akcijo malo prej.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Victor Osimhen, Napoli V minulih dneh je Nigerijski napadalec z Napolijem podpisal novo pogodbo, kljub temu pa njegov prestop v drug klub januarja ni nemogoč. Italijanski mediji namreč pišejo, da sta se obe strani med pogajanji zmenili za odkupno klavzulo, ki bi mu omogočila predčasen odhod. Njegov agent o njej ni želel javno spregovoriti. Dejstvo, da njenega obstoja ni zanikal, pa namiguje, da so govorice resnične. Njegov odhod v začetku leta 2024 je malo verjeten, v primeru, da zapusti Italijo, pa bi to bil ogromen prestop. Zanj naj bi se najbolj zagreli pri Chelseaju in Arsenalu.

Victor Osimhen FOTO: AP icon-expand

Ivan Toney, Brentford Angleški napadalec v tej sezoni za Brentford še ni zaigral zaradi kazni, ki jo je prejel, ko je bil spoznan za krivega kršenja pravil o stavah. Sredi januarja se bo lahko vrnil na zelenice, ni pa še znano za kateri klub bo igral. Brentford se je njegovemu odhodu dolgo upiral, zdaj pa naj bi vodilni možje londonskega kluba bili pripravljeni prodati 27-letnika, saj se kljub njegovi odsotnosti nahajajo na varnem 14. mestu v Premier ligi. Najbolj zagret naj bi bil vodilni Arsenal, ki želi okrepiti svoj napad. V angleških medijih se omenja potencialna zamenjava z Arsenalovim napadalcem Eddiejem Nketiahom. V tem primeru bi Arsenal v Brentford moral poslati tudi zajetno odškodnino, a ta bi zagotovo bila nižja od pričakovane. Brentford naj bi na strelca 32 golov na 68 tekmah zahteval med 70 in 90 milijonov evrov.

Ivan Toney FOTO: AP icon-expand

Aaron Ramsdale, Arsenal Od igralca za katerega se Arsenal zanima do tistega, ki ga ne želi več. Aaron Ramsdale je v klub prišel leta 2021 v zameno za odškodnino v višini 28 milijonov evrov. V prehodnih dveh sezonah je najprej v Bournemouthom, nato pa še s Sheffield Unitedom, izpadel iz Premier lige. Mnogi navijači so ravno zato bili proti njegovemu prihodu. Z odličnimi predstavami jih je hitro prepričal in postal ključni člen ekipe, ki je minulo sezono pretila z osvojitvijo angleškega prvenstva. A to za trenerja Mikela Arteto ni bilo dovolj dobro in pred novo sezono je v Arsenal iz Brentforda prestopil Španec David Raya. Čeprav je Arteta sprva trdil, da njegov rojak ne bo avtomatično postal nova številka ena, se je na koncu zgodilo ravno to. Nekdaj je bil prva izbira, zdaj pa skoraj vse tekme spremlja s klopi. Posledično je jasno, da bo želel trenutni klub čim prej zapustiti. Arsenal je zanikal, da se ga želi znebiti, a jasno je, da bi denar, ki bi ga prejeli z njegovim prestopom, lahko bolje porabili na drugih delih igrišča.

Aaron Ramsdale FOTO: AP icon-expand

Jadon Sancho, Manchester United V Manchester United je leta 2021 prišel kot velika zvezda, dve leti pozneje je zgodba popolnoma drugačna. Zadnjo tekmo v dresu Uniteda je odigral davnega avgusta. Pozneje je zaradi javnega kritiziranja trenerja Erika ten Haga bil kaznovan. Po zadnjih informacija s soigralci iz članskega moštva ne sme trenirati, tako da je jasno le eno: dokler je Nizozemec trener, Jadon Sancho ne bo igral za rdeče vrage. Novi delni lastnik Jim Radcliffe, ki bo prevzel vodenje nogometnega dela kluba, bi lahko Ten Hag pokazal vrata, skoznje pa bi se v klub lahko vrnil prav Sancho. Če Angleški vezist noče čakati, pa lahko klub zapusti. Zanj se zanimajo številni klubi v Saudovi Arabiji in Nemčiji.

Erik ten Hag in Jadon Sancho FOTO: AP icon-expand

Kalvin Phillips, Manchester City Pep Guardiola je od svojih nogometašev vedno pričakoval ogromno. Tisti, ki se mu prilagodijo in sledijo njegovim navodilom, so skoraj vedno napredovali. Drugi so na koncu morali zapustiti klub, saj kompromisov pri Špancu preprosto ni. Zadnja žrtev tega pristopa bo očitno 28-letni angleški vezist Phillips, ki je pred letom in pol v klub v zameno za 49 milijonov evrov prišel iz Leeds Uniteda. Od takrat se ni uspel prebiti v prvo enajsterico, pogosto pa v igro ne vstopi niti s klopi.

Kalvin Phillips večino tekem Manchester Cityja spremlja s klopi za rezerviste FOTO: AP icon-expand

Joao Palhinha, Fulham Še en 28-letni defenzivni vezist iz Premier lige. Brazilec je v Fulham prestopil istočasno kot Phillips v City, a njuni karieri sta od takrat krenili v popolnoma drugačni smeri. Brazilec je v minuli sezoni blestel v zvezni vrsti Londončanov in sledil je klic velikana Bayerna iz Münchna. Palhinha je celo že poziral z dresom Bavarcev v rokah, a njegov prestop je propadel v izdihljajih poletnega prestopnega roka, ker Fulham zanj ni našel primerne zamenjave. Pozneje je z Londončani podaljšal pogodbo, a želja po velikem prestopu ni umrla. Mnogi namigujejo, da se Bayern še vedno zanima za njegov prihod.

Joao Palhinha FOTO: AP icon-expand

Douglas Luiz, Aston Villa Še en Brazilski vezist iz Premier lige. Malo mlajši (25) od prej omenjenih Palhinhe in Phillipsa. Pod vodstvom Unaia Emeryja naravnost blesti pri velikem presenečenju angleškega prvenstva Aston Villi. Njegov trenutni klub se nahaja v zelo dobrem finančnem stanje in zaradi uspehov moštva, ne čuti velikega pritiska, da bi prodal enega od svojih draguljev. Kljub temu otoški mediji namigujejo, da se zanj zanima veliki Manchester City, ki bi v zameno za njegove usluge, Villi lahko ponudil prej omenjenega Phillipsa in seveda zajetno odškodnino.

Douglas Luiz FOTO: AP icon-expand

Serhou Guirassy, Stuttgart Gvinejec je nemško Bundesligo brez opozorila napadel kot orkan. Na začetku sezone je na prvih osmih ligaških tekmah dosegel kar 14 golov. Velikani po celotni Evropi so nenadoma začeli pošiljati svoje skavte na tekme njegovega kluba. V Stuttgart se je preselil iz Rennesa v zameno za 9 milijonov evrov, njegova trenutna vrednost na spletni strani Transfermarkt pa znaša 40 milijonov evrov. Kljub temu bo 27-letnik potencialnim novim delodajalcem že januarja na voljo za pičlih 17,5 milijona evrov, saj so pri Stuttgartu priznali, da toliko znaša njegova odkupna klavzula. Med najbolj zagretimi se omenjata Manchester United in Newcastle United, po taki ceni pa bo zagotovo zanimiv tudi številnim drugim klubom.

Serhou Guirassy (Stuttgart) FOTO: AP icon-expand

Jean-Clair Todibo, Nice Nekdanji član Barcelone, zdaj nogometaš Nice. Je eden najbolj obetavnih mladih osrednjih branilcev, ampak to ni razlog za omembo njegovega imena na tem seznamu. Jim Radcliffe, ki je prevzel vodenje Manchester Uniteda, je med drugim tudi lastnik kluba (Nice), ki trenutno zaposluje Jeana-Claira Todiba. Manchester United krvavo potrebuje novega nogometaša ravno na njegovem položaju, saj Teh Hag ne zaupa Raphaelu Varanu in Harryju Maguireju. Na spletni strani Transfermarkt njegova trenutna vrednost znaša 35 milijonov evrov.