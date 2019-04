Deseti prvenstveni poraz Reala, mero galaktikom vzel še 'odpisani' Rayo

Realje dvoboj z mestnim rivalom, ki se krčevito bori za obstanek in je bil pred tekmo celo na zadnjem mestu v La Ligi, začel v "premešani" postavi, z nogometaši, ki so v veliki meri prvič igrali skupaj v udarni enajsterici. Med drugimi spremembami sta bila v napadu Gareth Balein Mariano Diaz, ki sta v tekoči sezoni sploh prvič igrala skupaj. Kljub številnim kadrovskim spremembam v postavi pa so bili gostje v uvodnih minutah podjetni in so močno pritisnili na domača vrata. Marcelo in Mariano Diazsta bila zelo blizu golu, kasneje tudiBale, ki je po odlični podaji Mariana Diaza slabo meril, nato pa je vnema galaktikov povsem popustila in do sape so prišli tudi izjemno motivirani domači nogometaši. Sredi prvega dela je, ob intervenciji VAR-a, domača zasedba dobila enajstmetrovko, "krivec" pa je bil Realov Jesus Vallejo z nespametnim posredovanjem v kazenskem prostoru in Adrian Embarbaje z zanesljivim izvajanjem Rayo popeljal k nenadejanem vodstvu (1:0). Še pred tem se je v situaciji ena na ena izkazal gostujoči vratarThibaut Courtois, ki je ubranil poskusJoseja Poza.