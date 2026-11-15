Desettisoči navijačev BiH na Švedskem: Kot da bi igrali doma

Na stadionu Strawberry Arena se je zbralo 51.049 gledalcev. Švedska nogometna zveza je sporočila, da gre za rekord tega prizorišča, hkrati pa za tretji največji obisk domače tekme švedske moške reprezentance. Več gledalcev je domačo izbrano vrsto nazadnje spremljalo leta 1969.

Velik delež tribun so zasedli privrženci Bosne in Hercegovine. MeridianSport je med tekmo njihovo število ocenjeval na približno 30.000, švedska televizija SVT pa je pred srečanjem omenjala možnost celo 40.000 navijačev BiH. Na tribune so se preselili po množičnem pohodu skozi Stockholm, ki so ga vodili BH Fanaticosi.

"Hvala vsem, ki ste bili tukaj. Kot da bi igrali doma," je dejal Kerim Alajbegović. Poudaril je, da je ponosen na moštvo, ki je v drugem polčasu pokazalo precej drugačen obraz.

Po poročanju SportSport.ba je Sergej Barbarez po tekmi najprej pristopil k razočaranim igralcem, nato pa jih odpeljal pred tribuno z navijači BiH. Skupaj so se jim poklonili in zahvalili, sledila pa sta skupna pesem in navijanje, čeprav na semaforju ni bilo želenega rezultata.