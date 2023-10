Devet aretacij po kamenjanju Lyonovega avtobusa

Kot smo poročali je pred nedeljskim derbijem med Marseillom in Lyonom prišlo do izgredov, ki so se končali s poškodbo gostujočega trenerja Fabia Grossa in odpovedjo tekme. Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je dejala, da so organi pregona aretirali sedem posameznikov, po navedbah lokalne policije pa je ta številka do jutranjih ur narasla na devet. "V neredih pred načrtovanim dvobojem je bilo ranjenih pet policistov. Delamo na tem, da ob pomoči posnetkov primemo še druge odgovorne osebe," je o neredih povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin.

Po kamenjanju klubskega avtobusa je moral Grosso poiskati pomoč zdravnikov, poškodovan pa je bil tudi njegov pomočnik. Privrženci Marseilla so s kamenjem povsem razbili eno od oken avtobusa, na posnetkih pa je opaziti okrvavljenega Grossa, ki so mu pomagali do zdravniške pomoči. Italijan je tožil tudi nad vrtoglavico in glavobolom.