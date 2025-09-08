Devet golov v drami Izraela in Italije, Hrvati zanesljivi

Potem ko so gladko izgubili prvo tekmo s Švico, so se nogometaši Kosova na prvi domači tekmi predstavili v veliko lepši luči. Favorizirane Švede je načel Elvis Rexhbecaj v 26. minuti, za podvojitev vodstva pa je po hitrem protinapadu poskrbel prvi kosovski zvezdnik Vedad Murici v 41. minuti. V tej skupini ima zdaj Švica vseh šest točk, Kosovo tri, Švedska in Slovenija po eno.

V skupini C je Danska brez težav ugnala Grčijo v gosteh. Prvi gol je dosegel Mikkel Daamsgaard v 32. minuti, na 2:0 je povišal Andreas Christensen v 62., dansko zmago pa je potrdil Rasmus Hojlund v 81. minuti. V drugi tekmi te skupine je Škotska z 2:0 premagala Belorusijo, tako Danska kot Škotska imata po štiri točke.

Izrael je v skupini I na Madžarskem, kjer igra domače tekme, tokrat gostil Italijo in povedel v 16. minuti, ko je Manuel Locatelli dosegel avtogol. V 40. minuti je Moise Kean poskrbel še za žogo v mreži na pravi strani igrišča za Italijo. Na začetku drugega dela so spet povedli Izraelci, tokrat z golom Dora Peretza, le dve minuti pozneje pa je še enkrat izenačil Kean.