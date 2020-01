Nikoli ni prepozno: Evra navdušen po opravičilu Liverpoola

Evra v dresu Manchester Uniteda ob sodniku Philu Dowdu. Na Old Traffordu je proslavil pet državnih in osem pokalnih naslovov ter osvojil po en naslov v Ligi prvakov in na klubskem svetovnem prvenstvu.

Podpora Liverpoola svojemu napadalcu Luisu Suarezuje šla celo tako daleč, da so nogometaši med ogrevanjem pred obračunom v Wiganu nosili posebne majice v znak podpore Urugvajcu, ki ga je vodstvo tekmovanja kasneje suspendiralo za osem tekem zaradi žaljenja Patrica Evraja. Sporna je bi bila beseda "negrito", v prevodu "črnček": Suarezova neuspešna obramba je temeljila na trditvah, da se v njegovem domačem Urugvaju omenjena beseda za temnopolte osebe uporablja ljubkovalno.

TEKMA

Evra, nekdanji branilec in kapetan velikega Liverpoolovega rivala Manchester Uniteda, je bil sicer že oktobra lani gost na televiziji Sky Sports, ko se mu je za dogodke iz leta 2011 med prvimi javno opravičil bivši branilec Liverpoola Jamie Carragher, ki je bil med tistimi, ki so po kontroverznih dogodkih s stadiona Anfield branili Suareza. Ta se ob naslednjem derbiju na Old Traffordu ni želel rokovati z Evrajem, kar je še dodatno pokvarilo odnose med kluboma.

Evra se je pred nedeljskim derbijem Premier League, ki ga je z 2:0 dobil vodilni Liverpool, vrnil v studio Sky Sports in razkril, da je kmalu za opravičilom Carragherja sledilo še opravičilo enega izmed vidnih članov uprave, izvršnega direktorja Petra Moora.

Seglo mu je v srce

"Da," je na vprašanje, če je z njim v stik stopil kdo iz liverpoolskega kluba, odgovoril zdaj 38-letni Evra. "Kot prvo sem bil res zadovoljen, da se je Jamie Carragher opravičil, seveda pa sem prejel tudi osebno pismo Petra Moora, ki me je res ganilo. Povedal mi je, da upa, da ni nikoli prepozno, ker se je ta dogodek zgodil pred devetimi leti, a sem nekdo, ki je res vedno pozitiven,"je nadaljeval nekdanji član Monze, Nice, Monaca, Juventusa, Marseilla in nazadnje West Ham Uniteda.

"Rekel bi, da se je vse skupaj zgodilo tri dni po oddaji, jaz pa sem si mislil: 'Velika vam hvala, to pismo mi je res seglo do srca.' Res sem bil razočaran, ker je tako velik klub, kakršen je Liverpool, podpiral nekaj takšnega, a zdaj vidim, da za ta klub delajo pravi, pošteni ljudje, zdaj pa Liverpool še bolj spoštujem, saj se borijo proti težavam človeške rase. Zato sem bil res zadovoljen. Res je bilo pomembno zame. Čeprav je rivalstvo veliko, je to pokazalo, da je Liverpool klubu vrhunskega kova,"je v ganljivem nastopu v studiu Sky Sports sklenil Evra.

POSTAVI

LESTVICA

PARI