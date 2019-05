Devetindvajseta prvenstvena zvezdica: Bavarci s petardo ostali na nemškem prestolu

Nemški prvak je bil okronan šele v zadnjem krogu. Bavarci so z visoko zmago ohranili svoj položaj na vrhu in s tem nanizali še sedmo zaporedno prvenstveno lovoriko, skupaj se jih v vitrini lesketa že 29. Pristaši bavarskega nogometnega velikana so se naslova prvič veselili na domači Allianz Areni, prvaka pa je določil šele drugi polčas.

Münchenčani os začeli silovito in do vodstva po zadetku Kingsleyja Comana prišli že po pičlih štirih minutah tekme. Gostje so v 51. minuti uspeli izenačiti na 1:1, s tem pa očitno razjezili ’spečo pošast’. Dve minuti kasneje se je med strelce vpisal David Alaba, zatem še Renato Sanches. Za konec sta se izkazala še nogometaša, ki se s koncem sezone zapuščata vrste Bayerna – Franck Ribery in Arjen Robben (5:1). Bavarci bodo v prihodnjih dneh imeli priložnost za dvojno krono, v finalu nemškega pokala se bodo merili z Leipzigom.