Neymar znova na udaru kritik, francoski mediji neprizanesljivi

Francoski tisk je bil po porazu PSG-ja proti Rennesu neprizanesljiv do brazilskega superzvezdnika Neymarja. Čeprav so imeli Parižani v napadu vse razpoložljive moči (Messi, Mbappe, Neymar), se je nedeljski večer za aktualne francoske prvake končal nič kaj prijetno. Poraz proti Rennesu pomeni, da prvo mesto na lestvici ni več tako trdno. L'Équipe je izpostavil slab nastop Brazilca na zadnji prvenstveni tekmi, poleg tega se je dotaknil tudi same vrednosti njegovega prestopa. Neymar je sicer v tej sezoni na 22 tekmah dosegel 15 zadetkov ter dodal še 13 asistenc, toda njegova vrnitev v Pariz po končanem svetovnem prvenstvu, ki se je odvijalo v Katarju, ni tako "uspešna", kot se je pričakovalo.

Francoski medij je prepričan, da je bila Brazilčeva igra zelo neučinkovita, preveč izgubljenih žog in premalo nevarnih potez, pa je povzročilo, da so njegovo predstavo opisali kot skrb vzbujajočo. Še posebej, ker Parižane zelo kmalu čaka spopad v elitni Ligi prvakov, kjer se bodo udarili z Bayernom. Tekmeca sta se pomerila v finalu tega tekmovanja že leta 2020, kjer so bili uspešnejši Bavarci, in sanje o tako želeni trofeji so splavale po vodi. Se lahko njihova pot letos zaključi že v osmini finala? "Ali se sploh zavedamo, da je Neymar, kar zadeva njegovo plačo, največji neuspeh v zgodovini nogometa?" je bil oster novinar Daniel Riolo, ki je imel v mislih mega prestop brazilskega nogometaša iz Barcelone poleti 2017, ko so ga Parižani kupili za 222 milijonov evrov. "Ne morem si zamisliti večjega neuspeha, koliko je stal, to je grozno," še doda. Neymar je sicer sezono začel zelo dobro, vendar se zdi, da je poškodba, ki si jo je pridelal v Katarju, pustila posledice in še ni povsem okreval. 28. decembra je bil zaradi prejetega rdečega kartona izključen, zaigral ni na tekmi proti Lensu, prav tako ne na tisti proti Châteaurouxu.