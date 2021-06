Di Lorenzo: Komaj čakamo spopad z Avstrijo

Giovanni Di Lorenzo zagotavlja, da je italijanska reprezentanca pripravljena ter že komaj čaka na spopad z Avstrijci na letošnjem evropskem prvenstvu. Ekipi se bosta srečali v osmini finala, glede na igro, ki so jo Italijani prikazali v skupinskem delu, seveda veljajo za nesporne favorite. Desni bočni branilec Napolija ter italijanske reprezentance je na tiskovni konferenci poudaril, da je David Alaba najpomembnejši igralec v avstrijski reprezentanci, slednja je dobro pripravljena in ima visok tempo igre. Kljub temu je treba poudariti, da je Avstrija prvič dosegla izločilne boje. Njihov trener Franco Foda , čigar oče je Italijan, je znan po tem, da se zna prilagoditi nasprotniku. Avstrijci se kljub vsemu zdijo samozavestni. "Res je, da so Italijani v zmagovalnem naletu, a ta se bo vsekakor enkrat končal," je dejal avstrijski trener. "Če smo lahko enako uspešni, kot smo bili proti Ukrajini, ali se celo izboljšamo, potem mislim, da lahko tekmujemo z Italijo," je še dodal. Vezist Christoph Baumgartner , ki je proti Ukrajini dosegel zmagovalni zadetek, je dejal: "Zgodovino smo že napisali, a ta še ni končana."

Italija se je ravno zaradi dobre igre v skupinskem delu uvrstila med favorite za končno zmago. Ekipa Roberta Mancinija je, kot že rečeno, 30 tekem neporažena, kar je tudi državni rekord in nedvomno velika prednost pred izločilnimi boji. Zdi se, da je Mancini znova obudil ljubezen Italijanov do Azzurrov ter povrnil ozračje, kot je vladalo na svetovnem prvenstvu leta 1990, ki ga je gostila ravno Italija. "Italija je pripravljena, mi smo pripravljeni, da gremo po zmago. Ne čutimo pritiska, temveč zgolj zbranost in željo po igri. Gre za izločilne boje, ki jih vsi že komaj čakamo," je dejal Di Lorenzo. Italijani so edina ekipa skupinskega dela, ki je na vseh treh tekmah zmagala, pri tem pa ni prejela nobenega zadetka. "Na tem turnirju smo že videli, da ni lahkih tekem. Vedno, ne glede na nasprotnika, se trudimo igrati po svojih najboljših močeh ter prevzeti pobudo na igrišču," je še dodal. Vezist Federico Chiesa je dejal, da je to moštvo pripravljeno na veliko sanjati ter da najboljše šele prihaja. "Zavedamo se, da zaenkrat nismo še ničesar dosegli, tudi ostale reprezentance so odigrale dobro, tako da je zelo tanka meja med navdušenostjo in aroganco. Menim, da se bosta tako Francija kot Belgija borili do konca, upam, da bomo tudi mi poleg," je še dodal Giovanni.