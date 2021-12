Di Maria: Ko je Messi prišel v Pariz, so se mi uresničile sanje

Di Maria zabil za Messijevo zlato žogo? Glavni razlog, da je Messi zopet osvojil to prestižno nagrado, je zagotovo zmaga Argentine na južnoameriškem prvenstvu, pri kateri je pomembno vlogo odigral tudi Di Maria. Prav nekdanji član Reala je na finalni tekmi z Brazilijo v 22. minuti dosegel edini zadetek in tako sebi ter soigralcem zagotovil prvo reprezentančno lovoriko po letu 1993, če ne štejemo olimpijskih iger.

Eden redkih, ki je bil z verjetno najboljšim vseh časov soigralec tako v reprezentančnem kot klubskem dresu, je bil – kakopak – zelo vesel, ko je bil Messi pred dnevi še sedmič proglašen za najboljšega nogometaša leta. "To je nor dosežek. To je polovica njegove kariere. Pa še vse ostale zlate žoge, ki so jih podarili ostalim, čeprav bi jih morali njemu. Je najboljši na svetu in zaslužil bi si še kakšno," je nadaljeval Di Maria.

"Če bi videli, kaj počne na treningih, vam bi bilo jasno. Bil sem zelo blizu, da podpišem za Barcelono. To bi storil samo zato, da zaigram z njim. Ko pa je on prišel sem (v Pariz, op. a.), sem bil presrečen. To je bila najboljša stvar, ki se mi je zgodila v moji karieri. Uresničile so se mi sanje," je v intervjuju za TNT Sports o Lionelu Messiju povedal Angel Di Maria .

"Tisti zadetek mi je spremenil življenje. Toliko sem pretrpel. Moja družina, moja žena, moje hčerke ... Vsi so me videli jokati. Neverjetno je bilo priti nazaj v Argentino in v Rosariu videti toliko ljudi na letališču. Presrečni smo bili, da smo jim po toliko trpljenja uspeli pričarati nekaj posebnega. To so bile sanje, ki so se uresničile po dolgih letih trpljenja," je občutke po zmagi na Copi Americi slikovito opisal Di Maria.

118-kratni argentinski reprezentant je imel pred turnirjem težave s poškodbo. Številni so ga že odpisali, tudi selektor Lionel Scaloni mu sprva ni zaupal pomembnejše vloge, a na koncu je zvezdnik PSG-ja dvomljivcem odgovoril na najboljši možen način. "V ključnih trenutkih sem imel težave s poškodbo. Slišal sem nemalo kritik na svoj račun. Šel sem celo do psihologa, ki mi je pomagal, da sem na vse skupaj pozabil. Želel sem si le igrati in uživati. Da sem na koncu bil jaz tisti, ki je dosegel gol za lovoriko, je bilo res neverjetno," se spominja Di Maria, ki je začel le dve od sedmih tekem turnirja.

Di Maria je povedal še, da je, kar se tiče reprezentance, popolnoma osredotočen na svetovno prvenstvo prihodnje leto, kjer bo s soigralci skušal storiti še korak dlje kot leta 2014, ko je Argentino v finalu v Braziliji po podaljških premagala Nemčija.