Di Maria v čustvenem koktajlu: najprej solze, nato gol za svoj ljubljeni Rosario

Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG in Juventus so bili 18 let dom izjemnega Argentinca. "Dobrodošel domov, Angelito," so pred prvo tekmo ob povratku v domači Rosariov klubu zapisali v sporočilu za javnost, nato pa v besedni igri posrečeno dodali: "Še vedno se bomo vzpenjali in leteli vse višje, a za to potrebujemo tvoja krila."