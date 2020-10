Di Marzio: Ni bilo prvič, da se je Messi spogledoval z odhodom

Lionel Messi je bil to poletje zelo blizu, da prvič v svoji profesionalni karieri zapusti Barcelono. In čeprav je bilo v preteklosti govoric, ki so Argentinca povezovale z odhodom iz katalonske prestolnice, relativno malo, vse le niso bile izvite iz trte. Italijanski novinar Gianluca Di Marzio je namreč razkril, da se je Messi že leta 2004 večkrat sestal z Josejem Mourinhom, tedanjim trenerjem Chelseaja.

icon-expand Lionel Messi si je v preteklosti želel sodelovati z Josejem Mourinhom, v svoji zadnji knjigi piše Di Marzio. FOTO: AP Gianluca Di Marzio v svoji novi knjigiGrand Hotel Calciomercato med drugim piše, da je bil Lionel Messi kot 17-letni deček blizu prestopa k Chelseaju. Tedaj še vzhajajoča zvezda svetovnega nogometa si je namreč zelo želela sodelovati z Josejem Mourinhom, ki je ravno leta 2004 s Portom osvojil Ligo prvakov in se nato podal na Otok k Chelseaju. Na koncu ga je, kot še poroča Di Marzio, uprava katalonskega velikana uspela prepričati, naj ostane na Camp Nouu. Topel odnos med Messijem in Mourinhom pa se je čez čas tudi nekoliko ohladil. Sploh v obdobju, ko je "The Special One" s klopi vodil večnega tekmeca Barce Real Madrid. Mourinho pa kljub temu ne skriva občudovanja nad 33-letnim Argentincem, ki ga je že večkrat javno izrazil. Pred svetovnim prvenstvom v Braziliji 2014 je denimo dejal: "Ne potrebuje zmage, da ga bomo uvrščali med najboljše vseh časov. Mednje se je vpisal samo z igrami pri Barceloni. Če pa mu uspe slaviti še z Argentino, bo to le češnja na torti."Maja lani pa je portugalski strateg dodal še, da bo nogometni svet v solzah, ko bo Messi obesil kopačke na klin. "On je nogometni bog. Jokali bomo, ko ga ne bo več."