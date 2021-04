Incident bosta preiskali tudi španska zveza in La Liga

Tekma je bila prekinjena, potem ko je francoski branilec Mouctar Diakhaby zapustil igrišče, sledili pa so mu tudi soigralci. A nogometaši Valencie so se pozneje vrnili in nadaljevali tekmo, tudi zato, ker so jih opozorili, da bi lahko klub doletela kazen, če tekme ne bi dokončali, je sporočila Valencia. Diakhabyja je trener Valencie Javi Graciapo incidentu sicer zamenjal, ob polčasu pa je v slačilnici ostal tudi domači nogometaš Juan Cala. Nogometaši Valencie so se dan po tekmi odzvali s posebnim sporočilom oziroma protestom in podprli svojega soigralca.